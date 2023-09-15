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15 сентября, 09:48

Путин: США не умеют "танцевать танго" вдвоём и всё пытаются решать с позиции силы

Путин заявил, что США не умеют "танцевать танго" вдвоём

США не умеют "танцевать танго" вдвоём и пытаются все вопросы решать с позиции силы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США не умеют "танцевать танго" вдвоём. Видео © t.me / news_kremlin

Российский лидер оценил заявление госсекретаря Штатов Энтони Блинкена о том, что Россия и Украина "станцуют своё танго".

"Что касается американцев, то они сами не умеют танцевать этого танго. Конечно, это замечательная, изумительная музыка и движения красивые, но Соединённые Штаты всё пытаются решать с позиции силы", — указал Путин.

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Глава государства добавил, что американцы решают вопросы с помощью экономических санкций, финансовых ограничений, угроз применения военной силы. Путин уточнил, что власти США пытаются кого-то учить, а сами этого делать не умеют и просто не хотят.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев пойдёт на переговоры, если Москва выступит с такой инициативой. После этого президент РФ Владимир Путин напомнил, что первым шагом для начала диалога должна стать отмена украинского указа о запрете переговоров с РФ. Тем временем генсек ООН Антониу Гутерриш изъявил желание выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной.

Обложка ©

t.me / news_kremlin

Иван Косицын
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