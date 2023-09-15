Путин: США не умеют "танцевать танго" вдвоём и всё пытаются решать с позиции силы

США не умеют "танцевать танго" вдвоём и пытаются все вопросы решать с позиции силы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США не умеют "танцевать танго" вдвоём. Видео © t.me / news_kremlin

Российский лидер оценил заявление госсекретаря Штатов Энтони Блинкена о том, что Россия и Украина "станцуют своё танго".

"Что касается американцев, то они сами не умеют танцевать этого танго. Конечно, это замечательная, изумительная музыка и движения красивые, но Соединённые Штаты всё пытаются решать с позиции силы", — указал Путин.