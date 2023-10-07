Зеленского предупредили о кошмарном плане США сделать его козлом отпущения
Al-Watan: Запад в любой момент может сделать из Зеленского козла отпущения
Владимир Зеленский может быть брошен своим покровителем — Соединёнными Штатами — в любой момент. Об этом пишет саудовская газета Al-Watan.
"Время работает не на Зеленского и его сторонников: их худшие кошмары становятся реальностью. <...> Более того, его могут сделать козлом отпущения и перерезать глотку "российским ножом", не колеблясь ни секунды", — утверждает обозреватель Хадиль Мохиеддин Али.
По её мнению, украинский лидер боится быть оставленным союзниками. К тому же Западу скоро предстоит разбираться с собственными проблемами: впереди "суровая зима", в связи с чем странам Евросоюза может быть не до Зеленского.
А ранее с мэрии французского города Вьен сняли флаг Украины из-за слов Зеленского о поддержке территориальной целостности Азербайджана. Главу города возмутили слова благодарности Зеленского азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву за гуманитарную помощь Украине, в частности в энергетическом секторе.
AP / TASS / Juan Medina