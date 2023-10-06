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6 октября, 19:48
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Украинский флаг сняли с мэрии французского города после слов Зеленского

С мэрии французского города Вьена сняли флаг Украины из-за слов Зеленского

Во французском городе Вьен сняли украинский флаг со здания мэрии после заявления Владимира Зеленского о поддержке территориальной целостности Азербайджана. Об этом пишет Le Dauphiné libéré.

"Нельзя ссылаться на западные ценности и на этом основании призывать Запад на помощь, при этом разделяя видение режима — инициатора этнических чисток в Нагорном Карабахе. Такая форма поддержки азербайджанского диктатора неприемлема", — цитирует издание слова главы города Тьерри Ковача.

Мэра возмутили слова благодарности Зеленского азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву за гуманитарную помощь Украине, в частности в энергетическом секторе. Ковач счёл это возмутительным на фоне того, что Баку "продаёт газ в полтора раза дороже для финансирования своих военных усилий против Армении".

Зеленский встретился с Пашиняном на полях саммита ЕПС в Испании

Зеленский встретился с Пашиняном на полях саммита ЕПС в Испании

А ранее Лайф писал, что Азербайджан отказался принимать участие во встрече в Гранаде с представителями Армении, Германии, Франции и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Это произошло из-за отказа Парижа и Берлина допустить Турцию к переговорам, о чём Баку неоднократно просил. В итоге в пятистороннем формате сформировалась "антиазербайджанская атмосфера". При этом премьер Армении Никол Пашинян хотел подписать с Алиевым в Гранаде мирное соглашение.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Лариса Сафронова
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