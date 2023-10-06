Украинский флаг сняли с мэрии французского города после слов Зеленского

Во французском городе Вьен сняли украинский флаг со здания мэрии после заявления Владимира Зеленского о поддержке территориальной целостности Азербайджана. Об этом пишет Le Dauphiné libéré.

"Нельзя ссылаться на западные ценности и на этом основании призывать Запад на помощь, при этом разделяя видение режима — инициатора этнических чисток в Нагорном Карабахе. Такая форма поддержки азербайджанского диктатора неприемлема", — цитирует издание слова главы города Тьерри Ковача.

Мэра возмутили слова благодарности Зеленского азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву за гуманитарную помощь Украине, в частности в энергетическом секторе. Ковач счёл это возмутительным на фоне того, что Баку "продаёт газ в полтора раза дороже для финансирования своих военных усилий против Армении".