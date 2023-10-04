Пашинян заявил, что хотел подписать с Алиевым мирное соглашение в Гранаде
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что хотел заключить с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым соглашение о мире на пятисторонней встрече по Нагорному Карабаху в испанской Гранаде. Глава армянского правительства выразил сожаление, что руководитель соседнего государства решил отказаться от поездки на переговоры.
"До последнего момента и даже сегодня мы подтверждали визит в Гранаду. Хочу отметить, что мы были настроены очень конструктивно и оптимистично, поскольку верили, что есть возможность подписать знаковый документ. Оказалось, что запланированная встреча не состоится не по нашей вине", — сказал Пашинян во время выступления в парламенте.
Он добавил, что готов подписать соглашение, и выразил надежду на благополучный исход. Также Пашинян сожалеет, что завтра такой возможности у него не будет. При этом, несмотря на отмену визита Алиева, армянская делегация всё же планирует отправиться в Гранаду. По словам Пашиняна, представители Еревана намереваются провести там несколько встреч и подробнее изложить свои позиции.
Напомним, сегодня стало известно, что Азербайджан отказался от участия во встрече в Гранаде с представителями Армении, Германии, Франции и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Причиной стал отказ Парижа и Берлина допустить к переговорам Турцию по просьбе Баку. В результате в предложенном пятистороннем формате сформировалась "антиазербайджанская атмосфера", заявили в стране.
19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические мероприятия". Уже на следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку, а карабахские военные стали сдавать оружие. Азербайджанская сторона начала разминирование территории и пообещала беспрепятственный выход армянским солдатам. Позже стало известно, что Нагорно-Карабахская Республика (НКР) прекращает своё существование с 1 января 2024 года.
ТАСС / АР / Tigran Mehrabyan