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24 сентября, 11:52

В Азербайджане пообещали обеспечить выход армянским военным из Карабаха

МВД: Азербайджан обеспечит выход сложившим оружие армянским военным из Карабаха

Азербайджан обеспечит выход из Нагорного Карабаха армянским военным, сложившим оружие. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

"В соответствии с договорённостью, достигнутой 20 сентября, будет обеспечен выход сложившего оружие и расформированного личного состава Вооружённых сил Армении из Карабахского региона Азербайджана в направлении Лачин – Ханкенди и Кельбаджар – Басаркечяр", — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Министерстве внутренних дел Азербайджана, для обеспечения выхода будут использоваться автобусы и личные транспортные средства.

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Как уже рассказывал Лайф, Нагорный Карабах с давних времён является одной из главных горячих точек на карте мира. Ещё в прошлом веке регион подвергся трём волнам межэтнических столкновений, а также пережил две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020-го, урегулировать конфликт удалось благодаря президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Недавно волнения вновь захлестнули регион. 19 сентября 2023 года Азербайджан развернул "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, обвинив армянских военных в размещении военной техники и солдат на территории республики. В ходе боевых столкновений обе стороны не смогли избежать жертв. 20 сентября представители Баку и Еревана договорились о прекращении огня на условиях первых. На следующий день около 5 тысяч мирных жителей удалось эвакуировать в лагерь для беженцев. Военные Карабаха приступили к сдаче оружия, а Азербайджан — к разминированию территории, где проходили военные действия.

Обложка ©

ТАСС / AP / Siranush Sargsyan

Николь Вербер
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