В Азербайджане пообещали обеспечить выход армянским военным из Карабаха

Азербайджан обеспечит выход из Нагорного Карабаха армянским военным, сложившим оружие. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

"В соответствии с договорённостью, достигнутой 20 сентября, будет обеспечен выход сложившего оружие и расформированного личного состава Вооружённых сил Армении из Карабахского региона Азербайджана в направлении Лачин – Ханкенди и Кельбаджар – Басаркечяр", — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Министерстве внутренних дел Азербайджана, для обеспечения выхода будут использоваться автобусы и личные транспортные средства.