Военные Нагорного Карабаха начали сдачу оружия под контролем российских миротворцев

Вооружённые формирования Нагорно-Карабахской Республики (НКР) начали сдавать военную технику и оружие под наблюдением российских миротворцев. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"Во исполнение достигнутых договорённостей о прекращении боевых действий вооружёнными формированиями Карабаха начата сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев", — говорится в информационном бюллетене ведомства о деятельности российских миротворцев в зоне конфликта.

Уточняется, что сдано уже свыше 800 единиц стрелкового оружия, шесть единиц техники и порядка 5000 боеприпасов. В Минобороны добавили, что с момента договорённости о завершении боевых действий зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня. По этим фактам проводится разбирательство. В расположении миротворцев остаётся более 800 эвакуированных жителей Нагорного Карабаха.