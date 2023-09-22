Военные Нагорного Карабаха начали сдачу оружия под контролем российских миротворцев
Минобороны: Вооружённые формирования НКР начали сдавать оружие и военную технику
Вооружённые формирования Нагорно-Карабахской Республики (НКР) начали сдавать военную технику и оружие под наблюдением российских миротворцев. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
"Во исполнение достигнутых договорённостей о прекращении боевых действий вооружёнными формированиями Карабаха начата сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев", — говорится в информационном бюллетене ведомства о деятельности российских миротворцев в зоне конфликта.
Уточняется, что сдано уже свыше 800 единиц стрелкового оружия, шесть единиц техники и порядка 5000 боеприпасов. В Минобороны добавили, что с момента договорённости о завершении боевых действий зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня. По этим фактам проводится разбирательство. В расположении миротворцев остаётся более 800 эвакуированных жителей Нагорного Карабаха.
Напомним, 19 сентября 2023 года Баку развернул "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, при этом обвинив Ереван в размещении на своей территории военной техники и солдат. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений. 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку. Утром 21 сентября удалось эвакуировать порядка пяти тысяч мирных жителей в лагерь в Карабахе.
Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Регион в XX веке пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020-го. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве лидера РФ Владимира Путина.
ТАСС / Александр Рюмин