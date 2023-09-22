В Карабахе демонтировали армянский танк-памятник на въезде в Шушу
Власти Азербайджана демонтировали танк-памятник, установленный на въезде в карабахскую Шушу. Монумент был установлен в память о штурме города, который произошёл в мае 1992 года. На кадрах, которые опубликовали в пятницу местные телеграм-каналы, видно, что Т-72 демонтируют с помощью мощного автокрана, а затем грузят на эвакуатор.
Этот танк первым подошёл к Шуше во время захвата города 8 мая 1992 года, но был подбит и впоследствии превратился в памятник. Видео © T.me / caspianlive
Дальнейшая судьба танка неизвестна. Предполагается, что он может занять место в Парке трофеев в Баку, где демонстрируется захваченная во время боевых действий осенью 2020 года армянская военная техника.
Напомним, 19 сентября 2023 года Баку развернул "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, при этом обвинив Ереван в размещении на своей территории военной техники и солдат. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений. 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку. Утром 21 сентября удалось эвакуировать порядка пяти тысяч мирных жителей в лагерь в Карабахе.
T.me / caspianlive