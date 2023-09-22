В Карабахе демонтировали армянский танк-памятник на въезде в Шушу

Власти Азербайджана демонтировали танк-памятник, установленный на въезде в карабахскую Шушу. Монумент был установлен в память о штурме города, который произошёл в мае 1992 года. На кадрах, которые опубликовали в пятницу местные телеграм-каналы, видно, что Т-72 демонтируют с помощью мощного автокрана, а затем грузят на эвакуатор.