Около 5 тысяч мирных жителей укрылись в лагере российских миротворцев в Карабахе
Эвакуация мирного населения Нагорного Карабаха российским миротворческим контингентом. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Уже около пяти тысяч мирных жителей доставлены в расположение российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе после начала Азербайджаном "антитеррористических мероприятий". Эвакуированные обеспечены горячим питанием, им оказывается медицинская помощь. Об этом информировало Минобороны России.
"Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, Ереваном и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента. С начала активных боевых действий силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов", — сообщили в ведомстве.
Напомним, 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений. А 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку.
Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Регион в XX веке пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020 года. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ Владимира Путина.