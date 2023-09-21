Около 5 тысяч мирных жителей укрылись в лагере российских миротворцев в Карабахе

Уже около пяти тысяч мирных жителей доставлены в расположение российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе после начала Азербайджаном "антитеррористических мероприятий". Эвакуированные обеспечены горячим питанием, им оказывается медицинская помощь. Об этом информировало Минобороны России.

"Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, Ереваном и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента. С начала активных боевых действий силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов", — сообщили в ведомстве.