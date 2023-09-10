Лавров объяснил, почему заявления Еревана о "сдаче" Россией Карабаха лживы

Высказывания властей Армении о том, что Россия якобы сдала Нагорный Карабах Азербайджану, не соответствуют действительности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Нью-Дели.

"Какой-то деятель, по-моему, глава парламента, позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану отдала Россия. Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить", — подчеркнул министр.

Согласно этому ложному заявлению, РФ отдала Карабах по первым трёхсторонним договорённостям между президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в ноябре 2020 года. Однако на самом деле в этом соглашении ничего не говорится про статус Карабаха, ведь на тот момент предполагалось его обсуждение в будущем.

"Но когда впоследствии в Праге, куда были приглашены президент Азербайджана и премьер Армении, они подписали заявление, в котором говорится, что они признают Алма-Атинскую декларацию 1991 года, — все вопросы закрыты", — добавил Лавров.

По его словам, Пашинян в результате подписался под документом, по которому Нагорно-Карабахская область — часть Азербайджана. В этой связи российский министр призвал Ереван не обвинять Москву, а самостоятельно отвечать перед своим народом.