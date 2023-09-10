"Выглядят странно": Лавров отреагировал на военные учения США и Армении

Совместные учения США и Армении выглядят довольно странно, учитывая, что Ереван не участвует в них в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Конечно, ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим. Я не думаю, что это для кого-то хорошо, в том числе для самой Армении", — добавил министр на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Нью-Дели.