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10 сентября, 09:56

"Выглядят странно": Лавров отреагировал на военные учения США и Армении

Глава МИД России Лавров: Предстоящие учения США и Армении выглядят странно

Совместные учения США и Армении выглядят довольно странно, учитывая, что Ереван не участвует в них в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Конечно, ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим. Я не думаю, что это для кого-то хорошо, в том числе для самой Армении", — добавил министр на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Нью-Дели.

По словам Лаврова, Россия надеется, что союзнические обязательства с Арменией, которые Москва ценит, возобладают в политике этой страны.

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Как сообщал Лайф, Армения намерена провести с США военные учения с 11 по 20 сентября, в частности, в учебном центре "Зар" миротворческой бригады и учебном центре N Минобороны. В них будут участвовать 85 американских военнослужащих и 175 армянских. Кремль насторожили сообщения о приезде солдат из США в республику. Лайф провёл расследование и выяснил, что это значит для Еревана, который решил пойти проторённой тропинкой Украины. Подробнее — в нашем материале. В Госдуме же назвали Армении способ избежать эскалации на фоне учений с США и помощи ВСУ.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency / Suryanto Suryanto

Никита Осипов
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