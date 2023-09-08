У Пашиняна заметили "политические конвульсии" из-за разворота от России к Украине
Политолог Атаев счёл "политическими конвульсиями" шаги Пашиняна против РФ
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян. Обложка © Getty Images / NurPhoto / Celestino Arce
Предпринимая всё более недружественные по отношению к России шаги, Армения плавно переходит на сторону Украины. Такое мнение в эфире программы "Мы в курсе" на телеканале "Царьград" выразил политолог Артур Атаев. Он описал состояние премьер-министра страны Никола Пашиняна как "политические конвульсии".
"Футбольная дипломатия в отношениях с Турцией и Азербайджаном ничего не дала. Инициативы Пашиняна тоже не дают никакого эффекта: его попытки примириться с Анкарой, легитимизировать диалог с Баку провалились", — заметил эксперт.
По его словам, в этих условиях Пашинян начинает наращивать своё присутствие в политическом пространстве "с помощью новых абсурдных инициатив, которые чётко диктуются самым агрессивным посольством в Закавказье".
Таким образом, США ставят Армению на путь разрыва с ОДКБ, ЕАЭС и Россией, что закончится началом переговоров о вступлении страны в НАТО и Евросоюз.
Напомним, Армения резко начала делать по отношению к России недружественные шаги. Так, парламент страны ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда, а ВС республики и армия США решили провести совместные учения с 11 по 20 сентября.
Кроме того, жена Никола Пашиняна решила поехать в Киеву на саммит первых леди. А вчера армянские силовики задержали двух явно неудобных для властей в новых реалиях личностей — блогера Микаэла Бадаляна, известного своей пророссийской позицией, и обозревателя агентства "Sputnik Армения" Ашота Геворкяна. В свою очередь в Следственном комитете республики утверждают, что у них якобы нашли целый арсенал разного оружия и даже наркотики. Российская сторона не могла закрывать глаза на происходящее, поэтому сегодня наш МИД вызвал посла Вагаршака Арутюняна и сделал ему жёсткое представление из-за этих недружественных действий.