У Пашиняна заметили "политические конвульсии" из-за разворота от России к Украине

Предпринимая всё более недружественные по отношению к России шаги, Армения плавно переходит на сторону Украины. Такое мнение в эфире программы "Мы в курсе" на телеканале "Царьград" выразил политолог Артур Атаев. Он описал состояние премьер-министра страны Никола Пашиняна как "политические конвульсии".

"Футбольная дипломатия в отношениях с Турцией и Азербайджаном ничего не дала. Инициативы Пашиняна тоже не дают никакого эффекта: его попытки примириться с Анкарой, легитимизировать диалог с Баку провалились", — заметил эксперт.

По его словам, в этих условиях Пашинян начинает наращивать своё присутствие в политическом пространстве "с помощью новых абсурдных инициатив, которые чётко диктуются самым агрессивным посольством в Закавказье".

Таким образом, США ставят Армению на путь разрыва с ОДКБ, ЕАЭС и Россией, что закончится началом переговоров о вступлении страны в НАТО и Евросоюз.