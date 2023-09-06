Армения проведёт совместные военные учения с США

С 11 по 20 сентября на армянской территории пройдут совместные военные учения Армении и США EAGLE PARTNER 2023. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 11 по 20 сентября в Армении, в частности, в учебном центре "Зар" миротворческой бригады и учебном центре N Министерства обороны, пройдут совместные армяно-американские учения EAGLE PARTNER 2023", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Как уточнили в МО, в ходе мероприятий будут проведены операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач. Целью учений является повышение уровня слаживания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности армянского подразделения к плановым оценкам "Концепции оперативного потенциала" программы НАТО "Партнёрство во имя мира".