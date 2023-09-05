Регион

Уведомления отключены

5 сентября, 12:06

Национальная армия Молдавии объявила о сборах резервистов

Минобороны Молдавии: С 25 по 29 сентября пройдут учения с участием резервистов

Пресс-служба Минобороны Молдавии объявила о предстоящем проведении учений и сборе резервистов. Манёвры пройдут с 25 по 29 сентября 2023 года.

"Мероприятие направлено на проверку навыков резервистов и их знакомства с техникой, снаряжением и вооружением Национальной армии", — информирует ведомство.

Таким образом, Кишинёв завершает анонсированный ранее четвёртый раунд сборов с резервистами — предыдущие прошли в апреле, мае и июне. На них запасники знакомятся с обновлёнными уставами и материальной базой подразделений, а также штатным оружием пехоты.

Ушлые украинские уклонисты пытались бежать в Молдавию в тайнике фургона

Ушлые украинские уклонисты пытались бежать в Молдавию в тайнике фургона

Ранее Лайф писал о том, что власти Молдавии намерены уменьшить количество сотрудников российского посольства. В Кремле заявили, что молдавское руководство само заводит отношения с РФ в очень жалкое состояние.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
  • Новости
  • Молдавия
  • Армия
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров