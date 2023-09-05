Национальная армия Молдавии объявила о сборах резервистов

Пресс-служба Минобороны Молдавии объявила о предстоящем проведении учений и сборе резервистов. Манёвры пройдут с 25 по 29 сентября 2023 года.

"Мероприятие направлено на проверку навыков резервистов и их знакомства с техникой, снаряжением и вооружением Национальной армии", — информирует ведомство.