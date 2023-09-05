Национальная армия Молдавии объявила о сборах резервистов
Минобороны Молдавии: С 25 по 29 сентября пройдут учения с участием резервистов
Пресс-служба Минобороны Молдавии объявила о предстоящем проведении учений и сборе резервистов. Манёвры пройдут с 25 по 29 сентября 2023 года.
"Мероприятие направлено на проверку навыков резервистов и их знакомства с техникой, снаряжением и вооружением Национальной армии", — информирует ведомство.
Таким образом, Кишинёв завершает анонсированный ранее четвёртый раунд сборов с резервистами — предыдущие прошли в апреле, мае и июне. На них запасники знакомятся с обновлёнными уставами и материальной базой подразделений, а также штатным оружием пехоты.
Ранее Лайф писал о том, что власти Молдавии намерены уменьшить количество сотрудников российского посольства. В Кремле заявили, что молдавское руководство само заводит отношения с РФ в очень жалкое состояние.
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