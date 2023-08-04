Ушлые украинские уклонисты пытались бежать в Молдавию в тайнике фургона

Четверо украинских уклонистов пытались бежать с родины в Молдавию в обустроенном в фургоне тайнике, но были схвачены в 300 метрах от границы. За побег мужчины заплатили четыре тысячи долларов, рассказали в Госпогранслужбе Незалежной.

Украинские уклонисты пытались бежать в Молдавию в тайнике фургона. Видео © t.me / Госпогранслужба Украины

В сообщении сказано, что пограничники знали о "ценном грузе" заранее. Водителя фуры остановили в 300 метрах от границы с Молдавией, но он утверждал, что ничего противозаконного он не перевозит. В ходе углублённой проверки был обнаружен тайник, который был сделан специально для перевоза уклонистов.

Вскрыв дверь тайника, пограничники и обнаружили четырёх украинцев, которые смирно сидели на полу в фургоне. Как стало известно позднее, за несостоявшуюся поездку они заплатили по четыре тысячи долларов каждый.