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4 августа, 20:54

Ушлые украинские уклонисты пытались бежать в Молдавию в тайнике фургона

Уклонисты с Украины пытались бежать в Молдавию, спрятавшись в тайнике фургона

Четверо украинских уклонистов пытались бежать с родины в Молдавию в обустроенном в фургоне тайнике, но были схвачены в 300 метрах от границы. За побег мужчины заплатили четыре тысячи долларов, рассказали в Госпогранслужбе Незалежной.

Украинские уклонисты пытались бежать в Молдавию в тайнике фургона. Видео © t.me / Госпогранслужба Украины

В сообщении сказано, что пограничники знали о "ценном грузе" заранее. Водителя фуры остановили в 300 метрах от границы с Молдавией, но он утверждал, что ничего противозаконного он не перевозит. В ходе углублённой проверки был обнаружен тайник, который был сделан специально для перевоза уклонистов.

Вскрыв дверь тайника, пограничники и обнаружили четырёх украинцев, которые смирно сидели на полу в фургоне. Как стало известно позднее, за несостоявшуюся поездку они заплатили по четыре тысячи долларов каждый.

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Ранее на Украине была раскрыта масштабная схема бегства за границу мужчин призывного возраста. Силовики вычислили 14 человек, купивших "пакет документов" и намеревавшихся выехать из страны. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Обложка ©

t.me / Госпогранслужба Украины

Оксана Попова
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