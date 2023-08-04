Ушлые украинские уклонисты пытались бежать в Молдавию в тайнике фургона
Уклонисты с Украины пытались бежать в Молдавию, спрятавшись в тайнике фургона
Четверо украинских уклонистов пытались бежать с родины в Молдавию в обустроенном в фургоне тайнике, но были схвачены в 300 метрах от границы. За побег мужчины заплатили четыре тысячи долларов, рассказали в Госпогранслужбе Незалежной.
Украинские уклонисты пытались бежать в Молдавию в тайнике фургона. Видео © t.me / Госпогранслужба Украины
В сообщении сказано, что пограничники знали о "ценном грузе" заранее. Водителя фуры остановили в 300 метрах от границы с Молдавией, но он утверждал, что ничего противозаконного он не перевозит. В ходе углублённой проверки был обнаружен тайник, который был сделан специально для перевоза уклонистов.
Вскрыв дверь тайника, пограничники и обнаружили четырёх украинцев, которые смирно сидели на полу в фургоне. Как стало известно позднее, за несостоявшуюся поездку они заплатили по четыре тысячи долларов каждый.
Ранее на Украине была раскрыта масштабная схема бегства за границу мужчин призывного возраста. Силовики вычислили 14 человек, купивших "пакет документов" и намеревавшихся выехать из страны. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
t.me / Госпогранслужба Украины