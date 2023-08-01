На Украине вскрыта незаконная схема бегства призывников за границу

На Украине раскрыта масштабная схема бегства за границу мужчин призывного возраста. Об этом информирует Служба безопасности страны в официальном телеграм-канале.

По всей стране проведено около сотни обысков, в результате которых выявлены должностные лица, организовавшие выезд призывников по поддельным документам о непригодности к службе по состоянию здоровья. Уклонистам предлагался маршрут побега через пропускной пункт Староказачье в Одесской области.

Сеть посредников, поставлявших потенциальных клиентов коррумпированным чиновникам, действовала в Киевской, Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях. Цена услуги варьировалась в зависимости от места и срочности вызова и составляла от семи до десяти тысяч долларов.

Силовики вычислили 14 человек, купивших "пакет документов" и намеревавшихся выехать из страны. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.