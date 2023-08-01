На Украине вскрыта незаконная схема бегства призывников за границу
СБУ сообщила о раскрытии масштабной схемы бегства призывников с Украины
На Украине раскрыта масштабная схема бегства за границу мужчин призывного возраста. Об этом информирует Служба безопасности страны в официальном телеграм-канале.
По всей стране проведено около сотни обысков, в результате которых выявлены должностные лица, организовавшие выезд призывников по поддельным документам о непригодности к службе по состоянию здоровья. Уклонистам предлагался маршрут побега через пропускной пункт Староказачье в Одесской области.
Сеть посредников, поставлявших потенциальных клиентов коррумпированным чиновникам, действовала в Киевской, Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях. Цена услуги варьировалась в зависимости от места и срочности вызова и составляла от семи до десяти тысяч долларов.
Силовики вычислили 14 человек, купивших "пакет документов" и намеревавшихся выехать из страны. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
А ранее журналист и блогер Юрий Подоляка рассказал, что украинские военкомы озолотились за счёт граждан, готовых отдать последнее, лишь бы сбежать из страны. По его сведениям, десятки тысяч человек, если не сотни, покинули Украину за деньги.
Telegram / Cлужба безпеки України