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26 июля, 12:53

В Кремле заявили, что власти Молдавии сами заводят отношения с РФ в очень жалкое состояние

Песков назвал недружественным шагом Молдавии сокращение дипмиссии РФ

Решение Молдавии сократить количество сотрудников Посольства России является продолжением недружественной линии Кишинёва. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, это продолжение недружественной линии нынешнего руководства республики по отношению к нашей стране. К сожалению, Кишинёв сознательно заводит наши отношения в очень жалкое состояние. Можно только выразить сожаление в связи с этим", — отметил представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что русофобия всячески поощряется в Молдавии, но часто не находит питательной среды среди простых людей.

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Напомним, ранее сегодня власти Молдавии заявили, что намерены уменьшить количество сотрудников российского посольства. Так, Кишинёв покинут 45 сотрудников дипмиссии РФ, включая дипломатов и технический персонал, а останутся в республике 10 дипломатов и 15 человек, отвечающих за административные, технические и другие функции.

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Александр Юнашев
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