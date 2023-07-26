В Кремле заявили, что власти Молдавии сами заводят отношения с РФ в очень жалкое состояние

Решение Молдавии сократить количество сотрудников Посольства России является продолжением недружественной линии Кишинёва. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, это продолжение недружественной линии нынешнего руководства республики по отношению к нашей стране. К сожалению, Кишинёв сознательно заводит наши отношения в очень жалкое состояние. Можно только выразить сожаление в связи с этим", — отметил представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что русофобия всячески поощряется в Молдавии, но часто не находит питательной среды среди простых людей.