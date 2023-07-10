Посольство РФ выразило недоумение из-за "шпионского скандала" в Молдавии

Посольство РФ в Кишинёве осуждает очередные антироссийские заявления властей Молдавии в адрес Москвы, которые безосновательны и лишь дублируют русофобский нарратив Запада. Об этом говорится в заявлении дипведомства, выпущенном в ответ на уверения главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мастяцэ о "раскрытии связанной с Москвой агентурной сети".

"С недоумением узнали из СМИ о "руке Москвы" в очередном "шпионском скандале" в Республике Молдова. Обвинения России в "дестабилизации и оказании влияния на внутренние политические процессы" стало уже своеобразной "визитной карточкой" в рамках скоординированной антироссийской линии "коллективного Запада", — заявили в российском представительстве.

В комментарии дипведомства подчёркивается, что Россия в отличие от западных коллег уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела.