Политика молдавского президента Майи Санду на сближение с НАТО может привести к распаду страны. Об этом предупредил бывший президент республики Игорь Додон в эфире телекомпании GRT.

Додон объяснил, что молдавский народ не готов проголосовать за вступление в НАТО и изменение конституции и власти республики прекрасно это понимают. В надежде изменить общественное мнение руководство страны стало запускать различные программы, такие как Центр информирования НАТО в Молдове, продолжил он.

"Если работать системно, по мнению западных аналитиков, на поколение вперёд, то, конечно, люди начнут менять свои взгляды. Я думаю, что это очень опасно для Молдовы. Она может просто исчезнуть", — сказал Додон, добавив, что прописанный в конституции нейтралитет является гарантией сохранения государственности.

По словам экс-президента, Молдавия может стать нейтральной полосой — это в интересах и Востока, и Запада. В противном случае страна будет разорвана на куски.