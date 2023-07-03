Экс-президент Молдавии предрёк возможное исчезновение государства из-за НАТО
Экс-президент Додон: Политика на сближение с НАТО приведёт к распаду Молдавии
Политика молдавского президента Майи Санду на сближение с НАТО может привести к распаду страны. Об этом предупредил бывший президент республики Игорь Додон в эфире телекомпании GRT.
Додон объяснил, что молдавский народ не готов проголосовать за вступление в НАТО и изменение конституции и власти республики прекрасно это понимают. В надежде изменить общественное мнение руководство страны стало запускать различные программы, такие как Центр информирования НАТО в Молдове, продолжил он.
"Если работать системно, по мнению западных аналитиков, на поколение вперёд, то, конечно, люди начнут менять свои взгляды. Я думаю, что это очень опасно для Молдовы. Она может просто исчезнуть", — сказал Додон, добавив, что прописанный в конституции нейтралитет является гарантией сохранения государственности.
По словам экс-президента, Молдавия может стать нейтральной полосой — это в интересах и Востока, и Запада. В противном случае страна будет разорвана на куски.
А ранее Игорь Додон призвал власти Молдавии уйти в отставку после ЧП в кишинёвском аэропорту. По его мнению, действующее руководство доказало свою неспособность обеспечить безопасность населения и стратегических объектов.
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