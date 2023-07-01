Додон призвал власти Молдавии уйти в отставку после ЧП в кишинёвском аэропорту

После трагедии, произошедшей в аэропорту Кишинёва, власти Молдавии должны подать в отставку. Как написал в телеграм-канале экс-президент страны Игорь Додон, действующее руководство доказало свою неспособность обеспечить безопасность населения и стратегических объектов.

"Это ещё одно доказательство тотальной некомпетентности руководства страны. Очевидно, что главы структур, которые должны защищать интересы, а главное жизнь наших сограждан, не справляются со своими обязанностями и должны быть немедленно отправлены в отставку", — подчеркнул Додон.

Додон также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненому пассажиру.