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30 июня, 23:10

Додон призвал власти Молдавии уйти в отставку после ЧП в кишинёвском аэропорту

Додон: Власти Молдавии должны подать в отставку после трагедии в аэропорту

После трагедии, произошедшей в аэропорту Кишинёва, власти Молдавии должны подать в отставку. Как написал в телеграм-канале экс-президент страны Игорь Додон, действующее руководство доказало свою неспособность обеспечить безопасность населения и стратегических объектов.

"Это ещё одно доказательство тотальной некомпетентности руководства страны. Очевидно, что главы структур, которые должны защищать интересы, а главное жизнь наших сограждан, не справляются со своими обязанностями и должны быть немедленно отправлены в отставку", — подчеркнул Додон.

Додон также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненому пассажиру.

Стрелявший в аэропорту Кишинёва находится в больнице в тяжёлом состоянии

Стрелявший в аэропорту Кишинёва находится в больнице в тяжёлом состоянии

Напомним, вечером 30 июня пассажир открыл стрельбу в аэропорту Кишинёва. Он застрелил пограничника, одного гражданского и забаррикадировался в здании. Авиасообщение было приостановлено. К настоящему моменту опасного пассажира задержали.

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ТАСС / Вадим Денисов

Анатолий Симоненко
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