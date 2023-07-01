Додон призвал власти Молдавии уйти в отставку после ЧП в кишинёвском аэропорту
Додон: Власти Молдавии должны подать в отставку после трагедии в аэропорту
После трагедии, произошедшей в аэропорту Кишинёва, власти Молдавии должны подать в отставку. Как написал в телеграм-канале экс-президент страны Игорь Додон, действующее руководство доказало свою неспособность обеспечить безопасность населения и стратегических объектов.
"Это ещё одно доказательство тотальной некомпетентности руководства страны. Очевидно, что главы структур, которые должны защищать интересы, а главное жизнь наших сограждан, не справляются со своими обязанностями и должны быть немедленно отправлены в отставку", — подчеркнул Додон.
Додон также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненому пассажиру.
Напомним, вечером 30 июня пассажир открыл стрельбу в аэропорту Кишинёва. Он застрелил пограничника, одного гражданского и забаррикадировался в здании. Авиасообщение было приостановлено. К настоящему моменту опасного пассажира задержали.
ТАСС / Вадим Денисов