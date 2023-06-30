Стрелявший в аэропорту Кишинёва находится в больнице в тяжёлом состоянии
И.о. генпрокурора Молдавии: Стрелявший в аэропорту — в больнице под охраной
Пассажир, который открыл стрельбу в аэропорту Кишинёва, госпитализирован в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил и.о. генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну. Он уточнил, что подозреваемый сейчас находится в больнице под охраной.
"Стрелявший в аэропорту Кишинёва гражданин Таджикистана получил ранения и находится в тяжёлом состоянии в больнице под охраной", — сообщил Мунтяну.
Мунтяну также уточнил, что по законодательству Молдавии устроившему стрельбу грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, вечером 30 июня пассажир открыл стрельбу в аэропорту Кишинёва. Он застрелил пограничника, одного гражданского и забаррикадировался в здании. Авиасообщение было приостановлено. К настоящему моменту опасного пассажира задержали.
t.me / АГОРА