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30 июня, 18:20

Стрелявший в аэропорту Кишинёва находится в больнице в тяжёлом состоянии

И.о. генпрокурора Молдавии: Стрелявший в аэропорту — в больнице под охраной

Пассажир, который открыл стрельбу в аэропорту Кишинёва, госпитализирован в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил и.о. генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну. Он уточнил, что подозреваемый сейчас находится в больнице под охраной.

"Стрелявший в аэропорту Кишинёва гражданин Таджикистана получил ранения и находится в тяжёлом состоянии в больнице под охраной", — сообщил Мунтяну.

Мунтяну также уточнил, что по законодательству Молдавии устроившему стрельбу грозит пожизненное лишение свободы.

Стрельбу в аэропорту Кишинёва открыл гражданин Таджикистана

Стрельбу в аэропорту Кишинёва открыл гражданин Таджикистана

Напомним, вечером 30 июня пассажир открыл стрельбу в аэропорту Кишинёва. Он застрелил пограничника, одного гражданского и забаррикадировался в здании. Авиасообщение было приостановлено. К настоящему моменту опасного пассажира задержали.

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t.me / АГОРА

Арина Родионова
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