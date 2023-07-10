В Польше заявили о задержании украинца, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ
Каминьский: В Польше задержан украинец, подозреваемый в шпионаже в пользу России
Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявил, что Агентство внутренней безопасности страны задержало гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Утверждается, что он находился на территории республики с 2019 года и, по версии следствия, наблюдал за критически важной инфраструктурой, в том числе военными объектами.
"Он систематически награждался русскими. Это 15-й человек, задержанный в рамках расследования", — заявил министр.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Польше арестовали хоккеиста с российским гражданством по обвинению в шпионаже в пользу РФ. На это событие отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Посольство России будет выяснять обстоятельства задержания и ареста россиянина.
Darek Delmanowicz / EPA