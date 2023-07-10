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10 июля, 06:14

В Польше заявили о задержании украинца, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

Каминьский: В Польше задержан украинец, подозреваемый в шпионаже в пользу России

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявил, что Агентство внутренней безопасности страны задержало гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Утверждается, что он находился на территории республики с 2019 года и, по версии следствия, наблюдал за критически важной инфраструктурой, в том числе военными объектами.

"Он систематически награждался русскими. Это 15-й человек, задержанный в рамках расследования", — заявил министр.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в Польше арестовали хоккеиста с российским гражданством по обвинению в шпионаже в пользу РФ. На это событие отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Посольство России будет выяснять обстоятельства задержания и ареста россиянина.

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Darek Delmanowicz / EPA

Матвей Константинов
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