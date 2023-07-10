В Польше заявили о задержании украинца, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявил, что Агентство внутренней безопасности страны задержало гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Утверждается, что он находился на территории республики с 2019 года и, по версии следствия, наблюдал за критически важной инфраструктурой, в том числе военными объектами.