"Спланированная операция": Адвокат связал арест российского хоккеиста в Польше с СВО
Адвокат Ярмуш — об аресте хоккеиста в Польше: Дело, вероятно, сфабриковано
Максим Сергеев (слева). Обложка © Сайт ХК "Заглембе"
Уголовное дело против российского хоккеиста Максима Сергеева, которое завели в Польше, вероятнее всего, сфабриковано и является частью акции, направленной на очернение России в связи с проведением военной спецоперации на Украине. Такое мнение выразил адвокат по уголовным делам Максим Калинов.
"Вся ситуация, которая имеет место на сегодняшний день с арестом хоккеиста Максима Сергеева, напоминает некую спланированную операцию, чтобы жителей России представить в невыгодном свете в связи с проходящей сейчас СВО, сложностями в международной обстановке", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".
20-летний Максим Сергеев выступает за польский клуб "Заглембе" с 2021 года. До переезда в Польшу он жил в Балашихе и выступал за молодёжные и юниорские команды "Спартака", "Химика" и "Балашихи". Одноклубник россиянина на условиях анонимности подтвердил "Матч ТВ", что именно Сергеев был задержан в Польше.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Польше арестовали хоккеиста с российским гражданством по обвинению в шпионаже в пользу РФ. На это событие отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Посольство России будет выяснять обстоятельства задержания и ареста россиянина.