"Спланированная операция": Адвокат связал арест российского хоккеиста в Польше с СВО

Уголовное дело против российского хоккеиста Максима Сергеева, которое завели в Польше, вероятнее всего, сфабриковано и является частью акции, направленной на очернение России в связи с проведением военной спецоперации на Украине. Такое мнение выразил адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

"Вся ситуация, которая имеет место на сегодняшний день с арестом хоккеиста Максима Сергеева, напоминает некую спланированную операцию, чтобы жителей России представить в невыгодном свете в связи с проходящей сейчас СВО, сложностями в международной обстановке", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".