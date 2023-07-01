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1 июля, 14:44

"Спланированная операция": Адвокат связал арест российского хоккеиста в Польше с СВО

Адвокат Ярмуш — об аресте хоккеиста в Польше: Дело, вероятно, сфабриковано

<p>Максим Сергеев (слева). Обложка © <a href="https://zaglebie.eu/hokej/wpis/gks-katowice-vs-zaglebie-sosnowiec-51-29-11-20222/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> ХК "Заглембе"</p>

Максим Сергеев (слева). Обложка © Сайт ХК "Заглембе"

Уголовное дело против российского хоккеиста Максима Сергеева, которое завели в Польше, вероятнее всего, сфабриковано и является частью акции, направленной на очернение России в связи с проведением военной спецоперации на Украине. Такое мнение выразил адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

"Вся ситуация, которая имеет место на сегодняшний день с арестом хоккеиста Максима Сергеева, напоминает некую спланированную операцию, чтобы жителей России представить в невыгодном свете в связи с проходящей сейчас СВО, сложностями в международной обстановке", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".

20-летний Максим Сергеев выступает за польский клуб "Заглембе" с 2021 года. До переезда в Польшу он жил в Балашихе и выступал за молодёжные и юниорские команды "Спартака", "Химика" и "Балашихи". Одноклубник россиянина на условиях анонимности подтвердил "Матч ТВ", что именно Сергеев был задержан в Польше.

Посольство РФ направило в МИД Польши ноту после задержания хоккеиста

Посольство РФ направило в МИД Польши ноту после задержания хоккеиста

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Польше арестовали хоккеиста с российским гражданством по обвинению в шпионаже в пользу РФ. На это событие отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Посольство России будет выяснять обстоятельства задержания и ареста россиянина.

Наталья Исакова
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