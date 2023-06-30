В Польше задержали российского хоккеиста по обвинению в шпионаже

Агентство внутренней безопасности Польши арестовало хоккеиста с российским гражданством по обвинению в шпионаже в пользу РФ. Об этом в "Твиттере" сообщил генпрокурор и министр юстиции республики Збигнев Зебро.

"Схвачен шпион, который прикрывался деятельностью спортсмена. Россиянин играл в [хоккейном] клубе Первой лиги. Это уже 14-й задержанный член разрабатываемой нами шпионской сети", — написал он.

Пресс-служба министра утверждает, что россиянин якобы в Польше выполнял в пользу иностранной разведки "задания по исследованию критически важной инфраструктуры в нескольких регионах". По данным следствия, спортсмен находился в республике с октября 2021 года. Прокурор предъявил арестованному обвинения в участии в организованной преступной группе и работе на зарубежную разведку. Теперь россиянину грозит до десяти лет лишения свободы. Пока суд арестовал его на три месяца.

По данным телеграм-канала Mash, предполагается, что арестованным является 20-летний защитник хоккейного клуба UKS Zagłębie Sosnowiec Максим Сергеев. До переезда в Краков россиянин играл за ХК "Балашиха", затем перешёл в "Спартак", потом в "Химки", а после — снова в "Балашиху".