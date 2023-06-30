"Оголтелая русофобская позиция": В Кремле прокомментировали задержание хоккеиста из РФ в Польше

Посольство России будет выяснять обстоятельства задержания и ареста российского хоккеиста в Польше, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ходе брифинга представитель Кремля отметил, что из-за "оголтелой русофобской позиции" польских властей нашим дипломатам будет весьма непросто там работать. Тем не менее российская сторона будет делать всё возможное, чтобы прояснить ситуацию с нашим соотечественником.

"Я уверен, что посольство это всё будет сейчас выяснять, какие-то подробности мы получим. <...> Какой-то более детальной информацией мы сейчас не располагаем, к сожалению", — сказал Песков.