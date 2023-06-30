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30 июня, 09:41

"Оголтелая русофобская позиция": В Кремле прокомментировали задержание хоккеиста из РФ в Польше

Песков: Посольство выяснит детали задержания в Польше российского хоккеиста

Посольство России будет выяснять обстоятельства задержания и ареста российского хоккеиста в Польше, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ходе брифинга представитель Кремля отметил, что из-за "оголтелой русофобской позиции" польских властей нашим дипломатам будет весьма непросто там работать. Тем не менее российская сторона будет делать всё возможное, чтобы прояснить ситуацию с нашим соотечественником.

"Я уверен, что посольство это всё будет сейчас выяснять, какие-то подробности мы получим. <...> Какой-то более детальной информацией мы сейчас не располагаем, к сожалению", — сказал Песков.

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Ранее Лайф сообщал, что в Польше арестовали российского хоккеиста по обвинению в шпионаже. Спортсмену грозит до десяти лет лишения свободы. По некоторым данным, им является 20-летний защитник хоккейного клуба UKS Zagłębie Sosnowiec Максим Сергеев.

Обложка ©

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Александр Юнашев
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