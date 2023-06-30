Посольство РФ направило в МИД Польши ноту после задержания хоккеиста
Посольство Российской Федерации в Варшаве отправило ноту в Министерство иностранных дел Польши, в которой запросило подтвердить данные о задержании гражданина России и обвинениях, предъявленных ему. Об этом сообщили в российском дипломатическом представительстве.
"Посольство направило в МИД Польши ноту с просьбой подтвердить распространяемые в СМИ сведения о задержании российского гражданина и сообщить о выдвигаемых в его адрес обвинениях", — цитирует представительство ТАСС.
В Посольстве РФ также добавили, что на данный момент из польских компетентных органов не поступало никакой официальной информации по поводу задержания россиянина.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Польше арестовали хоккеиста с российским гражданством по обвинению в шпионаже в пользу РФ. На это событие отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Посольство России будет выяснять обстоятельства задержания и ареста россиянина.
Shutterstock