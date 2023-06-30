Посольство РФ направило в МИД Польши ноту после задержания хоккеиста

Посольство Российской Федерации в Варшаве отправило ноту в Министерство иностранных дел Польши, в которой запросило подтвердить данные о задержании гражданина России и обвинениях, предъявленных ему. Об этом сообщили в российском дипломатическом представительстве.

"Посольство направило в МИД Польши ноту с просьбой подтвердить распространяемые в СМИ сведения о задержании российского гражданина и сообщить о выдвигаемых в его адрес обвинениях", — цитирует представительство ТАСС.