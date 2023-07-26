Молдавия сократит число сотрудников Посольства РФ

Молдавские власти намерены уменьшить количество сотрудников российского посольства. Об этом рассказал на заседании правительства министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску.

"Пришли к общему мнению с учреждениями и лицами, принимающими политические решения, о необходимости ограничения числа дипломатов РФ, аккредитованных в Молдове", — отметил он.

По его словам, подобное решение объясняется тем, что "часть сотрудников посольства причастна к дестабилизации ситуации в стране".