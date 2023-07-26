Молдавия сократит число сотрудников Посольства РФ
Глава МИД Молдавии Попеску сообщил о сокращении числа дипломатов Посольства РФ
Молдавские власти намерены уменьшить количество сотрудников российского посольства. Об этом рассказал на заседании правительства министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску.
"Пришли к общему мнению с учреждениями и лицами, принимающими политические решения, о необходимости ограничения числа дипломатов РФ, аккредитованных в Молдове", — отметил он.
По его словам, подобное решение объясняется тем, что "часть сотрудников посольства причастна к дестабилизации ситуации в стране".
Ранее глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мастяцэ заявил о "раскрытии связанной с Москвой агентурной сети". Посольство РФ в Кишинёве осудило очередные антироссийские заявления Кишинёва в адрес Москвы, которые безосновательны и лишь дублируют русофобский нарратив Запада.
ТАСС / Вениамин Демидецкий