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26 июля, 08:07

Молдавия сократит число сотрудников Посольства РФ

Глава МИД Молдавии Попеску сообщил о сокращении числа дипломатов Посольства РФ

Молдавские власти намерены уменьшить количество сотрудников российского посольства. Об этом рассказал на заседании правительства министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску.

"Пришли к общему мнению с учреждениями и лицами, принимающими политические решения, о необходимости ограничения числа дипломатов РФ, аккредитованных в Молдове", — отметил он.

По его словам, подобное решение объясняется тем, что "часть сотрудников посольства причастна к дестабилизации ситуации в стране".

Экс-президент Молдавии предрёк возможное исчезновение государства из-за НАТО

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Ранее глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мастяцэ заявил о "раскрытии связанной с Москвой агентурной сети". Посольство РФ в Кишинёве осудило очередные антироссийские заявления Кишинёва в адрес Москвы, которые безосновательны и лишь дублируют русофобский нарратив Запада.

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ТАСС / Вениамин Демидецкий

Татьяна Миссуми
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