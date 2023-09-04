Регион

Уведомления отключены

4 сентября, 15:14

"У нас учения на Украине": Шойгу ответил на вопрос о военных манёврах "Запад-2023"

Шойгу: В 2023 году военные учения "Запад" проводиться не будут

В текущем году совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад" не состоятся, сообщил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу.

"Нет, в этом году у нас учения на Украине", — сказал глава оборонного ведомства.

Журналисты также задали министру вопрос о возможности совместных учений России и КНДР. На это Шойгу ответил, что данная тема обсуждается "со всеми", в том числе и с Пхеньяном.

"Почему нет? Они же (КНДР. — Прим. Лайфа) соседи", — отметил глава Минобороны.

Россия вышла в лидеры по числу военных учений с Китаем

Россия вышла в лидеры по числу военных учений с Китаем

Ранее Шойгу подтвердил слова президента РФ Владимира Путина о том, что контрнаступление Украины провалилось. По его словам, за последние десять дней ВСУ предприняли "яростные атаки", которые были отбиты. Вместе с тем министр сообщил, что за последние пять дней уничтожено семь безэкипажных катеров ВСУ, а также раскрыл, сколько танков Киев потерял за минувшие сутки.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Минобороны РФ
  • Военные учения
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров