"У нас учения на Украине": Шойгу ответил на вопрос о военных манёврах "Запад-2023"
Шойгу: В 2023 году военные учения "Запад" проводиться не будут
В текущем году совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад" не состоятся, сообщил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу.
"Нет, в этом году у нас учения на Украине", — сказал глава оборонного ведомства.
Журналисты также задали министру вопрос о возможности совместных учений России и КНДР. На это Шойгу ответил, что данная тема обсуждается "со всеми", в том числе и с Пхеньяном.
"Почему нет? Они же (КНДР. — Прим. Лайфа) соседи", — отметил глава Минобороны.
Ранее Шойгу подтвердил слова президента РФ Владимира Путина о том, что контрнаступление Украины провалилось. По его словам, за последние десять дней ВСУ предприняли "яростные атаки", которые были отбиты. Вместе с тем министр сообщил, что за последние пять дней уничтожено семь безэкипажных катеров ВСУ, а также раскрыл, сколько танков Киев потерял за минувшие сутки.
Кадр из видео LIFE