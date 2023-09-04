"У нас учения на Украине": Шойгу ответил на вопрос о военных манёврах "Запад-2023"

В текущем году совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад" не состоятся, сообщил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу.

"Нет, в этом году у нас учения на Украине", — сказал глава оборонного ведомства.

Журналисты также задали министру вопрос о возможности совместных учений России и КНДР. На это Шойгу ответил, что данная тема обсуждается "со всеми", в том числе и с Пхеньяном.