Россия вышла в лидеры по числу военных учений с Китаем
SCMP: Россия стала рекордсменом по числу военных учений с Китаем за десять лет
За прошедшее десятилетие Россия стала основным партнёром Китая в плане проведения военных учений. На втором месте по значимости Пакистан. Об этом сообщает газета South China Morning Post.
С ростом напряжённости в отношениях с Западом учения Москвы и Пекина стали охватывать самый широкий спектр областей, а наиболее распространены учения с боевой стрельбой и совместные спасательные операции. Китай участвовал как минимум в 45 учениях с Россией, в том числе в 20 двусторонних.
А ранее совместные военно-морские учения России и Китая у берегов Аляски вызвали беспокойство в США. По подсчётам сенатора Дэна Салливана, у берегов штата одновременно находилось 11 кораблей двух государств.
ТАСС / Юрий Смитюк