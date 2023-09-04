Шойгу: За последние пять дней уничтожено семь безэкипажных катеров ВСУ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за последние пять дней в акватории Чёрного моря российскими военными уничтожено семь украинских безэкипажных катеров. Об этом руководитель военного ведомства рассказал в беседе с журналистами.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал об уничтожении украинских безэкипажных катеров. Видео © LIFE

"По поводу безэкипажных катеров: вы, наверное, все видели, не раз освещали это всё. За последнюю неделю таких уничтожено семь, даже не за неделю, а за пять дней", — сказал Шойгу.