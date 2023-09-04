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Опубликовано 4 сентября 2023, 14:39
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Шойгу: За последние пять дней уничтожено семь безэкипажных катеров ВСУ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за последние пять дней в акватории Чёрного моря российскими военными уничтожено семь украинских безэкипажных катеров. Об этом руководитель военного ведомства рассказал в беседе с журналистами.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал об уничтожении украинских безэкипажных катеров. Видео © LIFE

"По поводу безэкипажных катеров: вы, наверное, все видели, не раз освещали это всё. За последнюю неделю таких уничтожено семь, даже не за неделю, а за пять дней", — сказал Шойгу.

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Ранее Лайф писал, что вечером 1 сентября Украина попыталась атаковать Крымский мост морским беспилотником, он был уничтожен в Чёрном море. Позже Киев предпринял повторные попытки атаки моста, ведущего на полуостров, безэкипажными катерами. Однако и эти аппараты были уничтожены.

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Иван Косицын
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