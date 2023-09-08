Захарова, арест, ОДКБ: МИД вызвал на ковёр посла Армении из-за серии враждебных шагов
МИД выразил послу Армении представление из-за недружественных действий Еревана
Посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян вызван в Министерство иностранных дел России, ему выражено жёсткое представление из-за недружественных действий Еревана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В МИД России был вызван посол Армении в Москве B.В. Арутюнян, которому сделано жёсткое представление", — говорится в опубликованном сообщении.
Кроме того, дипломату была передана нота, в которой указано на неприемлемость оскорбительных высказываний председателя армянского парламента Алена Симоняна в адрес официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и ведомства в целом. Также до Арутюняна довели озабоченность задержанием блогера Микаэля Бадаляна и обозревателя агентства "Sputnik Армения" Ашота Геворкяна.
В то же время в Москве исходят из того, что Россия и Армения остаются союзниками и все договорённости по развитию и укреплению отношений между государствами "будут полностью выполнены на благо народов наших двух стран".
"Это касается организации учений по линии ОДКБ и направления в дальнейшем в республику наблюдательной миссии организации в целях содействия урегулированию между Арменией и Азербайджаном", — добавили во внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, за последнее время Армения сделала целый ряд недружественных по отношению к нашему государству шагов. Так, парламент страны ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда, а ВС республики и армия США решили провести совместные учения с 11 по 20 сентября. Кроме того, жена премьер-министра Никола Пашиняна Анна Акопян поехала в Киев для участия в саммите первых леди. А вчера в Армении задержали блогера Микаэла Бадаляна, известного своей пророссийской позицией. Вместе с ним под каток армянского правосудия попал обозреватель агентства "Sputnik Армения" Ашот Геворкян. В СК страны утверждают, что у них якобы изъяли оружие и наркотики.
ТАСС / RBC / Владислав Шатило