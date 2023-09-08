Захарова, арест, ОДКБ: МИД вызвал на ковёр посла Армении из-за серии враждебных шагов

Посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян вызван в Министерство иностранных дел России, ему выражено жёсткое представление из-за недружественных действий Еревана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В МИД России был вызван посол Армении в Москве B.В. Арутюнян, которому сделано жёсткое представление", — говорится в опубликованном сообщении.

Кроме того, дипломату была передана нота, в которой указано на неприемлемость оскорбительных высказываний председателя армянского парламента Алена Симоняна в адрес официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и ведомства в целом. Также до Арутюняна довели озабоченность задержанием блогера Микаэля Бадаляна и обозревателя агентства "Sputnik Армения" Ашота Геворкяна.

В то же время в Москве исходят из того, что Россия и Армения остаются союзниками и все договорённости по развитию и укреплению отношений между государствами "будут полностью выполнены на благо народов наших двух стран".