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7 сентября, 17:31

СК Армении сообщил об аресте пропавшего пророссийского блогера за оборот оружия

СК Армении: Бадалян и Геворкян арестованы по подозрению в обороте оружия

<p>Блогер Микаэл Бадалян. Фото © T.me / <a href="https://t.me/mikayelbad/15924" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mikayelbad</a></p>

Блогер Микаэл Бадалян. Фото © T.me / mikayelbad

Блогер Микаэл Бадалян, известный своей пророссийской позицией, вместе с обозревателем "Sputnik Армения" Ашотом Геворкяном были задержаны по подозрению в нелегальном обороте огнестрельного оружия. Об этом сообщили в Следственном комитете Армении.

"6 и 7 сентября в Сюникской области по обоснованному подозрению в совершении преступления в рамках уголовного дела, возбуждённого СНБ РА в соответствии со статьёй 335 (2-я часть) УК Армении, были арестованы и переданы в СК семь лиц, в том числе Мика Бадалян и Ашот Геворкян", сообщил у себя на странице в соцсети Следственного комитета пресс-секретарь Армении Гор Абрамян.

Кроме того, глава пресс-службы армянского СК уточнил, что в настоящий момент правоохранители проводят следственные и производственные действия. Также он анонсировал дополнительное заявление СК Армении позже.

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Ранее сегодня стало известно, что блогер Микаэл Бадалян пропал в городе Горисе в Армении, недалеко от границы с Азербайджаном. Во вторник он принимал участие в программе на радио Sputnik, где критиковал Пашиняна и правительство страны за антироссийскую позицию. Позже появились сведения о возможном задержании Бадаляна и Геворкяна.

Юрий Лысенко
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