СК Армении сообщил об аресте пропавшего пророссийского блогера за оборот оружия

Блогер Микаэл Бадалян, известный своей пророссийской позицией, вместе с обозревателем "Sputnik Армения" Ашотом Геворкяном были задержаны по подозрению в нелегальном обороте огнестрельного оружия. Об этом сообщили в Следственном комитете Армении.

"6 и 7 сентября в Сюникской области по обоснованному подозрению в совершении преступления в рамках уголовного дела, возбуждённого СНБ РА в соответствии со статьёй 335 (2-я часть) УК Армении, были арестованы и переданы в СК семь лиц, в том числе Мика Бадалян и Ашот Геворкян", — сообщил у себя на странице в соцсети Следственного комитета пресс-секретарь Армении Гор Абрамян.

Кроме того, глава пресс-службы армянского СК уточнил, что в настоящий момент правоохранители проводят следственные и производственные действия. Также он анонсировал дополнительное заявление СК Армении позже.