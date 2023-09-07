СК Армении сообщил об аресте пропавшего пророссийского блогера за оборот оружия
СК Армении: Бадалян и Геворкян арестованы по подозрению в обороте оружия
Блогер Микаэл Бадалян. Фото © T.me / mikayelbad
Блогер Микаэл Бадалян, известный своей пророссийской позицией, вместе с обозревателем "Sputnik Армения" Ашотом Геворкяном были задержаны по подозрению в нелегальном обороте огнестрельного оружия. Об этом сообщили в Следственном комитете Армении.
"6 и 7 сентября в Сюникской области по обоснованному подозрению в совершении преступления в рамках уголовного дела, возбуждённого СНБ РА в соответствии со статьёй 335 (2-я часть) УК Армении, были арестованы и переданы в СК семь лиц, в том числе Мика Бадалян и Ашот Геворкян", — сообщил у себя на странице в соцсети Следственного комитета пресс-секретарь Армении Гор Абрамян.
Кроме того, глава пресс-службы армянского СК уточнил, что в настоящий момент правоохранители проводят следственные и производственные действия. Также он анонсировал дополнительное заявление СК Армении позже.
Ранее сегодня стало известно, что блогер Микаэл Бадалян пропал в городе Горисе в Армении, недалеко от границы с Азербайджаном. Во вторник он принимал участие в программе на радио Sputnik, где критиковал Пашиняна и правительство страны за антироссийскую позицию. Позже появились сведения о возможном задержании Бадаляна и Геворкяна.