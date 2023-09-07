Пророссийский блогер Бадалян пропал в Армении, его могли похитить

Блогер Микаэл Бадалян пропал в городе Горисе в Армении, недалеко от границы с Азербайджаном. По словам главы Россотрудничества Евгения Примакова, его могли похитить.

"Мне только что сообщили добрые друзья в Ереване, что пророссийский блогер и активист Мика Бадалян был похищен неизвестными людьми в масках у гостиницы в Горисе примерно в 21:00 вечера 06 сентября. Свидетелем похищения был местный священник Армянской церкви", — написал Примаков в телеграм-канале.

Он уточнил, что во вторник Микаэл принимал участие в программе на радио Sputnik, где критиковал Пашиняна и правительство страны за антироссийскую позицию. Официального комментария от местных властей пока нет.

Примаков выразил надежду, что компетентные органы Армении незамедлительно разберутся в ситуации и дадут исчерпывающие и прозрачные ответы по поводу судьбы и безопасности Бадаляна. Как уточнил Mash, МИД России проверяет информацию об исчезновении блогера, а официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала эту ситуацию провокацией.