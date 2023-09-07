Пророссийский блогер Бадалян пропал в Армении, его могли похитить
Блогер Микаэл Бадалян пропал в Армении
Блогер Микаэл Бадалян. Обложка © t.me / Mika Badalyan
Блогер Микаэл Бадалян пропал в городе Горисе в Армении, недалеко от границы с Азербайджаном. По словам главы Россотрудничества Евгения Примакова, его могли похитить.
"Мне только что сообщили добрые друзья в Ереване, что пророссийский блогер и активист Мика Бадалян был похищен неизвестными людьми в масках у гостиницы в Горисе примерно в 21:00 вечера 06 сентября. Свидетелем похищения был местный священник Армянской церкви", — написал Примаков в телеграм-канале.
Он уточнил, что во вторник Микаэл принимал участие в программе на радио Sputnik, где критиковал Пашиняна и правительство страны за антироссийскую позицию. Официального комментария от местных властей пока нет.
Примаков выразил надежду, что компетентные органы Армении незамедлительно разберутся в ситуации и дадут исчерпывающие и прозрачные ответы по поводу судьбы и безопасности Бадаляна. Как уточнил Mash, МИД России проверяет информацию об исчезновении блогера, а официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала эту ситуацию провокацией.
А ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала ММА-блогера Амида Юсубова, который призывал убивать русских, свергнуть власть, а также выразил поддержку ВСУ. Лайф публиковал кадры с извинениями задержанного.