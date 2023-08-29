Суд в Москве заочно осудил блогеров Наки* и Карпука* на 11 лет за фейки о ВС РФ
Басманный суд заочно приговорил блогеров Руслана Карпука* и Майкла Наки* к 11 годам колонии за распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах России.
Суд постановил, что блогеры во время совместных эфиров в марте 2022 года рассказывали о гибели мирных жителей в Мариуполе и угрозе ЗАЭС. В результате принято решение о лишении свободы и запрете на публикации в Сети сроком на пять лет.
Напомним, накануне прокурор запросил заочно приговорить к 13 годам колонии Руслана Карпука* и Майкла Наки* за фейки о ВС России. Также сторона обвинения дополнительно попросила суд запретить блогерам в течение пяти лет администрировать сайты. Карпук* и Наки* скрылись от следствия и объявлены в международный розыск.
* Включены в реестр физлиц-иноагентов.
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