Блогеров Карпука и Наки* попросили заочно осудить на 13 лет за фейки о ВС РФ
Руслан Карпук и Майкл Наки*. Обложка © YouTube
Прокурор запросил заочно приговорить к 13 годам колонии блогеров Руслана Карпука и Майкла Наки* за распространение фейков о Российских вооружённых силах. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.
"В ходе прений сторон гособвинитель попросил заочно назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы", — приводит сообщение суда РИА "Новости".
Также сторона обвинения дополнительно попросила суд запретить блогерам в течение пяти лет администрировать сайты.
По версии следствия, Карпук и Наки* в марте прошлого года, находясь за пределами России, изготовили и опубликовали на YouTube видео с фейковой информацией о действиях российских военных. В данные ролики были вмонтированы посторонние фрагменты. Помимо того, блогеры распространяли заведомо ложную информацию о ситуации в Мариуполе. Они скрылись от следствия и объявлены в международный розыск.
Карпук, также известный под фамилией Левиев, является создателем проекта "Сканер", который публикует информацию о сотрудниках правоохранительных органов. Кроме того, он основатель занимающейся расследованиями Conflict Intelligence Team**.
Ранее Лайф сообщал, что на бывшего директора "Голоса-Урала" Наталью Гусеву завели дело о фейках против ВС РФ. У неё дома, как и у сопредседателя движения "Голос"*** Григория Мельконьянца, прошли обыски.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.
** Деятельность организации признана нежелательной в России.
*** Организация признана в России иностранным агентом.