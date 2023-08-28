Блогеров Карпука и Наки* попросили заочно осудить на 13 лет за фейки о ВС РФ

Прокурор запросил заочно приговорить к 13 годам колонии блогеров Руслана Карпука и Майкла Наки* за распространение фейков о Российских вооружённых силах. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

"В ходе прений сторон гособвинитель попросил заочно назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы", — приводит сообщение суда РИА "Новости".

Также сторона обвинения дополнительно попросила суд запретить блогерам в течение пяти лет администрировать сайты.

По версии следствия, Карпук и Наки* в марте прошлого года, находясь за пределами России, изготовили и опубликовали на YouTube видео с фейковой информацией о действиях российских военных. В данные ролики были вмонтированы посторонние фрагменты. Помимо того, блогеры распространяли заведомо ложную информацию о ситуации в Мариуполе. Они скрылись от следствия и объявлены в международный розыск.

Карпук, также известный под фамилией Левиев, является создателем проекта "Сканер", который публикует информацию о сотрудниках правоохранительных органов. Кроме того, он основатель занимающейся расследованиями Conflict Intelligence Team**.

Ранее Лайф сообщал, что на бывшего директора "Голоса-Урала" Наталью Гусеву завели дело о фейках против ВС РФ. У неё дома, как и у сопредседателя движения "Голос"*** Григория Мельконьянца, прошли обыски.