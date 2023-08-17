На бывшего директора "Голос-Урал" Гусеву завели дело о фейках против ВС РФ

На экс-исполнительного директора "Голос-Урал" Наталью Гусеву завели дело о фейках против Вооружённых сил Российской Федерации.

"Сегодня у неё дома проводились следственные действия, как и у сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца", — отметил источник РИА "Новости".

В общей сложности обыски были у 15 человек в восьми регионах РФ, среди которых Москва, Казань и Петербург.

Ранее Лайф писал, что против сопредседателя движения "Голос"* Мельконьянца возбуждено уголовное дело. В правоохранительных органах сообщили, что это связано с деятельностью нежелательной организации в РФ.