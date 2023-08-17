Против сопредседателя движения "Голос"* Мельконьянца возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено против сопредседателя движения "Голос"* юриста Григория Мельконьянца, занимающегося наблюдением за выборами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело в отношении Григория Мельконьянца об организации деятельности нежелательной организации в Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Обыски уже проведены у самого Мельконьянца, а также у 14 его соратников в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и ещё пяти регионах.

Ранее СКР завёл уголовное дело против баптистского пастора Юрия Сипко за фейки о ВС РФ. Весной 2022 года он опубликовал в Сети ролик, где обвинил российских военных в преступлениях против мирных жителей Украины и привёл в доказательство фейковые сведения.