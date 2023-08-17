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17 августа, 07:54

Против сопредседателя движения "Голос"* Мельконьянца возбуждено уголовное дело

<p>Обложка © ТАСС / Артём Коротаев</p>

Обложка © ТАСС / Артём Коротаев

Уголовное дело возбуждено против сопредседателя движения "Голос"* юриста Григория Мельконьянца, занимающегося наблюдением за выборами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело в отношении Григория Мельконьянца об организации деятельности нежелательной организации в Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Обыски уже проведены у самого Мельконьянца, а также у 14 его соратников в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и ещё пяти регионах.

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Ранее СКР завёл уголовное дело против баптистского пастора Юрия Сипко за фейки о ВС РФ. Весной 2022 года он опубликовал в Сети ролик, где обвинил российских военных в преступлениях против мирных жителей Украины и привёл в доказательство фейковые сведения.

* Организация признана в России иностранным иноагентом.

Светлана Оперук
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