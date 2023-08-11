СК РФ заочно предъявил обвинение экс-командующему сухопутными войсками ВСУ Попко

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение бывшему командующему сухопутными войсками ВСУ Сергею Попко, который сейчас занимает должность главы Киевской городской военной администрации, за преступления в республиках Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"С учётом совокупности собранных доказательств за совершение в период с марта 2016-го по август 2019 года обстрелов гражданских населённых пунктов Луганской и Донецкой народных республик заочно предъявлено обвинение командующему сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Сергею Попко", — говорится в сообщении.

В СКР отметили, что в результате его преступлений погибло и пострадало более 180 человек, включая детей, вместе с тем было повреждено 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры ЛНР и ДНР.