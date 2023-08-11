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11 августа, 07:39

СК РФ заочно предъявил обвинение экс-командующему сухопутными войсками ВСУ Попко

<p>Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Сергій Попко</p>

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Сергій Попко

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение бывшему командующему сухопутными войсками ВСУ Сергею Попко, который сейчас занимает должность главы Киевской городской военной администрации, за преступления в республиках Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"С учётом совокупности собранных доказательств за совершение в период с марта 2016-го по август 2019 года обстрелов гражданских населённых пунктов Луганской и Донецкой народных республик заочно предъявлено обвинение командующему сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Сергею Попко", — говорится в сообщении.

В СКР отметили, что в результате его преступлений погибло и пострадало более 180 человек, включая детей, вместе с тем было повреждено 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры ЛНР и ДНР.

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Ранее СК завёл дело против религиозного деятеля Юрия Сипко за фейки о ВС РФ. Весной 2022 года он опубликовал в Сети ролик, где обвинил российских военных в преступлениях против мирных жителей Украины и привёл в доказательство фейковые сведения.

Светлана Оперук
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