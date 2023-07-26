ФСБ предъявила Кагарлицкому* обвинение в призывах к терроризму через Интернет
Борис Кагарлицкий. Обложка © VK / Иван Левченко
ФСБ предъявила обвинение в оправдании терроризма политологу Борису Кагарлицкому*, сообщил его адвокат Сергей Ерохов. Ему грозит до семи лет тюрьмы.
"Я принял адвокатское поручение защищать известного российского политолога, профессора Б.Ю. Кагарлицкого*. Ему вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием Интернета")", — заявил он журналистам.
При этом юрист уточнил, что Кагарлицкий* вину не признал. По его словам, подзащитный никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм, а целью его выступления было указать на реальные проблемы, с которыми сталкивается Россия. Адвокат также добавил, что дело расследуется сотрудниками УФСБ РФ по Республике Коми. Меру пресечения обвиняемому изберут в Сыктывкаре, куда его увезли после задержания.
Напомним, вчера стало известно, что ФСБ РФ возбудила уголовное дело в отношении российского социолога и политолога Бориса Кагарлицкого*. Как уточняла его адвокат Юлия Кузнецова, во вторник, 25 июля, у её подзащитного был проведён обыск.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.