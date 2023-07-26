ФСБ предъявила Кагарлицкому* обвинение в призывах к терроризму через Интернет

При этом юрист уточнил, что Кагарлицкий* вину не признал. По его словам, подзащитный никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм, а целью его выступления было указать на реальные проблемы, с которыми сталкивается Россия. Адвокат также добавил, что дело расследуется сотрудниками УФСБ РФ по Республике Коми. Меру пресечения обвиняемому изберут в Сыктывкаре, куда его увезли после задержания.