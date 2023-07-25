ФСБ возбудила дело об оправдании терроризма в отношении социолога Кагарлицкого*

Против российского социолога и политолога Бориса Кагарлицкого* возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Адвокат Юлия Кузнецова сообщила, что у её подзащитного во вторник, 25 июля, был проведён обыск.

"Как мне удалось выяснить, он проходил в рамках уголовного дела об оправдании терроризма, которое возбудили в отношении Кагарлицкого*", — приводит ТАСС слова адвоката.

По её словам, расследование уголовного дела ведут сотрудники ФСБ России.

Ранее сообщалось, что прокуратура запросила 18 лет лишения свободы для основателя и гендиректора крупной IT-компании Grouр-IB Ильи Сачкова, который обвиняется в государственной измене. Оглашение приговора назначено на 26 июля.