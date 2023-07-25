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25 июля, 10:58

ФСБ возбудила дело об оправдании терроризма в отношении социолога Кагарлицкого*

<p>Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%AE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Jenya Demina</a></p>

Обложка © Wikipedia / Jenya Demina

Против российского социолога и политолога Бориса Кагарлицкого* возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Адвокат Юлия Кузнецова сообщила, что у её подзащитного во вторник, 25 июля, был проведён обыск.

"Как мне удалось выяснить, он проходил в рамках уголовного дела об оправдании терроризма, которое возбудили в отношении Кагарлицкого*", — приводит ТАСС слова адвоката.

По её словам, расследование уголовного дела ведут сотрудники ФСБ России.

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Ранее сообщалось, что прокуратура запросила 18 лет лишения свободы для основателя и гендиректора крупной IT-компании Grouр-IB Ильи Сачкова, который обвиняется в государственной измене. Оглашение приговора назначено на 26 июля.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Иван Косицын
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