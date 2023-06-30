Суд продлил арест Петрийчук и Беркович по делу об оправдании терроризма

Срок содержания под стражей режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук по делу об оправдании терроризма продлён до 10 сентября. Соответствующее решение вынес столичный Хамовнический суд. Предыдущий срок ареста истекал 4 июля.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Беркович и Петрийчук меру пресечения в виде заключения под стражей на срок до 10 сентября", — приводит ТАСС слова судьи.