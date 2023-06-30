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30 июня, 19:26

Суд продлил арест Петрийчук и Беркович по делу об оправдании терроризма

<p>Драматург Светлана Петрийчук и режиссёр Евгения Беркович. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Драматург Светлана Петрийчук и режиссёр Евгения Беркович. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Срок содержания под стражей режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук по делу об оправдании терроризма продлён до 10 сентября. Соответствующее решение вынес столичный Хамовнический суд. Предыдущий срок ареста истекал 4 июля.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Беркович и Петрийчук меру пресечения в виде заключения под стражей на срок до 10 сентября", — приводит ТАСС слова судьи.

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Напомним, в мае в отношении режиссёра Евгении Беркович завели уголовное дело об оправдании терроризма. Суд арестовал её на два месяца по делу об оправдании терроризма из-за спектакля "Финист – Ясный сокол". Тогда же под арест была отправлена автор данной пьесы драматург Светлана Петрийчук по делу об оправдании терроризма.

Оксана Попова
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