Семья лютых русофобов: Почему режиссёр Евгения Беркович ненавидит Россию Оглавление За что арестовали Евгению Беркович Чем знаменита Евгения Беркович Что известно о семье Беркович Какие активы есть у семьи русофобов Беркович стала известна, когда удочерила двух девушек-подростков, но не скрывала любовь к стакану. Прославилась, когда оскорбила российских солдат в соцсетях. Лайф выяснил, что в семье режиссёра давно уже царят русофобские настроения. 122151 122151 Режиссёр Евгения Беркович. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

За что арестовали Евгению Беркович

Россияне впервые узнали имя "поэтессы" и "режиссёрки" Евгении Беркович, когда та опубликовала в Facebook** антирусский стих о "мобиках" и "гробиках". Циничный памфлет вызвал настолько большой резонанс, что Беркович пришлось удалиться из запрещённой соцсети.

— Могли бы стрельнуть в голову, могли бы сдаться в плен. Тупые, не крылатые, три метра от земли, могли родиться в Латвии, — ведь мы же вот смогли, — оскорбила наших мобилизованных Беркович. Это было накануне 2023 года.

А на днях Евгению Беркович отправили в столичное СИЗО №6 по возбуждённому против неё уголовному делу по статье 205.2 УК ("Оправдание терроризма"). За это ей грозит до семи лет лишения свободы. В квартирах её семьи прошли обыски. Причиной стал поставленный ею спектакль "Финист Ясный Сокол". Сюжет основан на допросах российских женщин, которые познакомились через Интернет с террористами ИГИЛ* и решились уехать за ними в Сирию.

— Куда бегут эти женщины и, главное, — ОТКУДА? Кто тот Финист, ради которого Марьюшка готова грызть железный каравай и сидеть по статье 208? — зазывали рекламные афиши на спектакль. Он поставлен так, чтобы вызвать сочувствие к арабским террористам. У Беркович именно они, а не русские парни, являются Финистами.

В Ютубе есть полная версия постановки. Её разбор делали многие либеральные СМИ. Спектакль навязывает мысли о том, что принятые в России социальные нормы и скрепляющая их культура делают женщин уязвимыми перед манипуляциями террористов. Якобы в нашей стране слабый пол почти не имеет шансов на счастье, якобы русское мужское варварство едва ли не страшнее ИГИЛ*. Проводятся аналогии между русскими народными сказками и деятельностью исламских боевиков.

По мнению экспертов, спектакль героизирует боевиков ИГИЛ* и пропагандирует радикальный феминизм, что и стало поводом для уголовного дела.

Пока что Евгению Беркович арестовали на два месяца. Видео © T.me / SHOT

Любопытно, что спектакль был не новый. Он шёл на сценах страны уже третий год и успел получить две премии "Золотая маска". Деньги на постановку в виде гранта дал Минкульт.

Чем знаменита Евгения Беркович

38-летняя Евгения Беркович — ученица режиссёра и телеведущего Кирилла Серебренникова. О себе она предпочитает говорить феминитивами: режиссёрка, драматургесса... В 2020 году Беркович создала собственный театральный проект "Дочери СОСО". Первым спектаклем стал как раз "Финист Ясный Сокол".

В узких "либеральных" кругах Евгения Беркович прославилась, когда удочерила двух взрослых сироток, воспитанных в другой приёмной семье. Одной девочке скоро исполнится 17, второй — уже 18. Они не сёстры.

История удочерения странная. Летом 2014 года обеих девочек взяла из детдома и оформила на них опеку некая волонтёрка Елена Далина. Эта женщина неоднократно пользовалась номером и почтой Евгении Беркович.

А около трёх лет назад сиротки стали дочерьми Беркович. "Режиссёрка" рассказала об этом сама и в многочисленных интервью, и в собственных соцсетях.

Евгения Беркович с "дочерьми". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ebberkovich

— Когда они появились, я стала пить больше. Говорила, пойду за сметаной, а сама покупала себе маленькую бутылку виски, — не постеснялась признаться Беркович. Она вообще любит в соцсетях пощеголять тем, что борется с алкогольной зависимостью.

Не все поверили в благородство Евгении Беркович, когда она удочерила двух сирот.

— Скорее это похоже на некий расчёт, а не на благотворительность, — предположил публицист Роман Антоновский. Похожего мнения придерживается писатель Владимир Лорченков. Он упрекал Беркович в том, что она живёт на пособия удочерённых сирот.

Факт, что накануне 1 сентября прошлого года Евгения Беркович сшила "жовто-блакитную" бабочку и отправила в ней младшую дочь в школу. "Всё равно 100% незнакомцев считают, что она пацан, и её это устраивает", — пояснила мать.

Евгения Беркович с мужем. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ebberkovich

Год назад у сироток появился отчим. Евгения Беркович вышла замуж за своего подчинённого, главного администратора проекта "Дочери Сосо" Николая Матвеева. Отметим, что букет невесты был собран из голубых и жёлтых цветов.

Что известно о семье Беркович

Отец Беркович, Борис Львович, — известный в узких кругах поэт и издатель. На заре девяностых он переехал в израильский город Кирьят-Арба. До отъезда за границу жил в Ленинграде, где трудился переплётчиком в Государственной публичной библиотеке. У Берковича-старшего три имени. Борис — по советскому паспорту, Эли — по израильскому и Илья — как творческий псевдоним.

— Если российский друг скажет вам, что его страна — кикимора, тихо и грустно покивайте головой. Этого достаточно! — учит подписчиков Борис Беркович. Он пытается быть сдержанным, но всё равно позволяет оскорбления в адрес нашей страны и президента.

63-летний отец Евгении Беркович. Фото © Vk / БИБЛИОБУС ВИРТУАЛЬНЫЙ. ЧИТАЛЬЦЫ ЛЮБИМЫЕ

Мать Беркович, Елена Эфрос, постоянно постит флаги Украины, Израиля и оскорбительный для России бело-сине-белый. Ещё она горячо поддерживает Навального. Сейчас Эфрос работает замдиректора петербургского PR-агентства "Ясный день" и параллельно занимается проектом "Сказки для политзаключённых". На пике карьеры Елена Эфрос трудилась пресс-секретарём Северо-Западного энергетического инжинирингового центра.

63-летняя мать Евгении Беркович. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kototuj

У Евгении Беркович есть сестра-двойняшка Мария, работающая сурдопедагогом. И её соцсети полны "жовто-блакитных" цветов.

— Умоляю, ни слова по-русски, ты ж не с Дона и не из-под Тулы. Убери свои липкие руки с кириллической клавиатуры, — ноет в соцсетях Мария Беркович.

Сестра-двойняшка Евгении Беркович. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kototuj

Бабушка Беркович, 88-летняя Нина Катерли, с рождения была частью советской номенклатуры. Она потомственный журналист и публицист. Её с ходу приняли в Союз писателей СССР. Одну из её повестей опубликовал американский журнал "Голос".

В девяностых Катерли выступила сооснователем Санкт-Петербургского русского ПЕН-клуба*** — это филиал международной ассоциации писателей со штаб-квартирой в Лондоне. В 2014 году эта организация совместно с Фондом Михаила Ходорковского провела антироссийский конгресс "Украина — Россия: диалог".

Сейчас организацией управляют близкие друзья семьи Берковичей: политактивистка Наталья Сивохина и священник апостольской церкви Григорий Михнов-Вайтенко. Это супружеская пара. Она брала на акции против СВО свою трёхлетнюю дочь. Он запустил телеграм-бот по сбору средств для Украины.

Нина Катерли (слева) всегда поддерживала Михаила Ходорковского. Фото © marena99.livejournal.com

Какие активы есть у семьи русофобов

Среди имущества семьи Беркович — две квартиры в центре Санкт-Петербурга, двух- и пятикомнатная, обе в исторических домах (суммарная стоимость до 50 млн рублей), плюс трёшка в сталинке на Ленинградском проспекте в Москве (цена до 30 млн рублей).







Почему режиссёр Беркович и её близкие не любят Россию? 0 Скорее всего, так было принято в их семье. Возможно, она получает за это западные гранты. У неё такие убеждения. Пусть с этим разберётся следствие

*Террористическая организация, запрещённая в РФ. **Instagram и Facebook запрещены на территории РФ *** Признан на территории РФ иноагентом

Авторы Пётр Егоров