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Как правнучка великого Чкалова мечтает расстреливать русских

Правнучка легендарного советского лётчика Валерия Чкалова ненавидит русских и собирает деньги для украинского нацбата "Аратт". Где она живёт и что у неё осталось на родине?

Опубликовано 3 мая 2023, 23:40
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Дарья Богданова. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин, © Shutterstock, © Facebook* / vonema

Дарья Богданова. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин, © Shutterstock, © Facebook* / vonema

Как правнучка Чкалова помогает карателям Украины

Большой сбор на перехватчик дронов для отряда моего близкого друга, в Николаев. Не пугайтесь адресата платежа: Freedom Birds for Ukraine — это проект американской НКО Russian America for Democracy in Russia, созданной россиянами, с которыми мы работаем, — опубликовала в "Фейсбуке"* 35-летняя Дарья Богданова, правнучка выдающегося лётчика-испытателя и Героя СССР Валерия Чкалова.

Котики, за донат от 50 евро — значок с гербом Украины. За донат от 200 евро — футболочку с гербом Украины, — в "Твиттере", где у неё 16 тысяч подписчиков, Богданова пишет под ником "Пепел Клааса".

Правнучка Чкалова, Дарья Богданова. Фото © Facebook* / vonema

Правнучка Чкалова, Дарья Богданова. Фото © Facebook* / vonema

Как выяснил Лайф, друг из Николаева, для которого она старается, — это не обычный солдат ВСУ, а каратель из созданного Дмитрием Ярошем нацбата "Аратт".

Всего правнучка Чкалова отправила украинским боевикам 13 дронов. Это информация с сайта Freedom Birds for Ukraine, где она представлена активисткой. За помощь "захисникам Украины" Дарье Богдановой даже вручили почётную грамоту от лица евангелистов и депутатов города Николаева.

  • Дарья Богданова в "Твиттере"* скрывается под ником "Пепел Клааса". Фото © Twitter / pepel_klaasa
    Дарья Богданова в "Твиттере"* скрывается под ником "Пепел Клааса". Фото © Twitter / pepel_klaasa
  • Дарья Богданова радуется, что отправила технику нацбату "Аратт". Фото © Facebook* / vonema
    Дарья Богданова радуется, что отправила технику нацбату "Аратт". Фото © Facebook* / vonema
  • В нацбате у Богдановой дорогие друзья. Фото © Facebook* / vonema
    В нацбате у Богдановой дорогие друзья. Фото © Facebook* / vonema
  • Организация Freedom Birds for Ukraine — о том, сколько дронов доставили на Украину. Фото © freedombirds.help
    Организация Freedom Birds for Ukraine — о том, сколько дронов доставили на Украину. Фото © freedombirds.help
  • Среди активистов Freedom Birds for Ukraine указана Дарья Богданова. Фото © freedombirds.help
    Среди активистов Freedom Birds for Ukraine указана Дарья Богданова. Фото © freedombirds.help
  • За заслуги перед ВСУ грамоту Богдановой вручил евангелистский фонд из Николаева "Мир через духовное возрождение". Фото © Facebook* / vonema
    За заслуги перед ВСУ грамоту Богдановой вручил евангелистский фонд из Николаева "Мир через духовное возрождение". Фото © Facebook* / vonema

Дарья Богданова в "Твиттере"* скрывается под ником "Пепел Клааса". Фото © Twitter / pepel_klaasa

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За что Богданова ненавидит Россию

Бесит, не должно быть таких больших стран! проклинает Дарья Богданова родину.

Её буквально корёжит от ненависти ко всему русскому.

Завалите хлебало, те, кто против отмены русской культуры. Прячьтесь и переводите донаты ВСУ, тогда никто вашу культуру отменять не будет, — плюётся она.

Правнучка Чкалова Дарья Богданова угрожает русским. Видео © Facebook* / vonema

Правнучка Чкалова жаждет лично расстрелять российских чиновников, военных и, как она выражается, "доносчиков". В её чёрный список внесены и все девушки, кто просто фотографировался с символами СВО.

Мне бы хотелось увидеть эти лица в прицел, — Дарья Богданова заявляет даже такое. Она признаётся, что её реально тянет сделать что-то плохое соотечественникам за рубежом. Однажды она похвасталась, что оплатила надпись на украинских снарядах, которыми бомбят Донбасс, — видимо, такой бесчеловечный бизнес проворачивают её приятели из нацбата "Аратт".

Когда в Киеве сносили памятник её предку — лётчику Валерию Чкалову, — она отреклась от него.

Да как бы их город, что хотят, то и делают, — заявила она. На комментарии в стиле: "Знал бы прадед!" — Дарья Богданова ответила: "Нет, он бы не расстроился, узнав, что у него такая правнучка, как я, а даже наоборот".

Богданова утверждает, что будет с украинцами до их победы.

Где живёт правнучка Чкалова

Посты правнучки Чкалова исправно репостит её муж Михаил Золотаренко. Он разделяет её взгляды. После начала СВО супруги бежали из России и осели в бельгийским Лёвене. Эти город и страна — не чужие для Богдановой. Она училась в институте бизнеса Лёвена и университете Брюсселя. На родине Богданова тоже училась — на скрипача и инженера. Какой-либо успешной карьеры она до сих пор не сделала: раньше занималась администрированием сайтов и переводами с английского за 15 долларов в час, теперь позиционирует себя как "жену, мать и фаната научной фантастики".

Дарья Богданова свободно владеет ивритом и не скрывает, что у неё есть израильское гражданство. В Хайфе какое-то время жил её супруг.

  • Правнучка Чкалова с мужем. Фото © Соцсети
    Правнучка Чкалова с мужем. Фото © Соцсети
  • Вид из бельгийского домика Дарьи Богдановой. Фото © Facebook* / vonema
    Вид из бельгийского домика Дарьи Богдановой. Фото © Facebook* / vonema

Правнучка Чкалова с мужем. Фото © Соцсети

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Как русофобка связана с легендарным лётчиком

С Чкаловым Дарья Богданова связана через свою мать — российского биохимика Марию Лагарькову, женщину известную в учёной среде. Лагарькова является профессором и членом-корреспондентом РАН, руководит Федеральным научно-клиническим центром ФМБА России и заведует кафедрой иммунологии МГУ.

Дарья Богданова отказалась от отчества, она воспитывалась отчимом.

Герой Советского Союза Валерий Чкалов, 1937 год. Фото © ТАСС / В. Фишман

Герой Советского Союза Валерий Чкалов, 1937 год. Фото © ТАСС / В. Фишман

Бабушка Богдановой, Ольга Чкалова, однажды попадала в криминальную хронику как жертва телефонного мошенничества. Аферисты выудили у неё 23 миллиона рублей.

Многочисленные наследники лётчика Чкалова — а это 13 человек — прославились, когда отчаянно судились за дачу в московском "Серебряном Бору". У семьи там было 95 соток золотой земли и относительно скромный, но добротный дом. Это имущество им после гибели героического пращура отдала в бессрочное бесплатное пользование советская власть. Но в 2022 году Верховный суд РФ выселил наследников.

Впрочем, у Чкаловых осталась дорогостоящая недвижимость. Дарья Богданова была зарегистрирована в трёшке ведомственного дома в Большом Казённом переулке недалеко от Садового кольца. Такая недвижимость стоит до 35 млн рублей, сдавать её можно за сто тысяч рублей в месяц. Другой московский адрес Богдановой — двушка кирпичной высотки у парка "Сокольники" стоимостью свыше 15 миллионов рублей.

Правнучке Чкалова также принадлежит 33% научно-технической компании "Авант", выручка там колеблется на уровне 10–18 млн рублей в год.

* Facebook признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации.

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Фото © Facebook* / vonema

Почему правнучка Чкалова так себя ведёт?

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Авторы
Егор Пережогин
Егор Пережогин
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