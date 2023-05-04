Как правнучка великого Чкалова мечтает расстреливать русских Правнучка легендарного советского лётчика Валерия Чкалова ненавидит русских и собирает деньги для украинского нацбата "Аратт". Где она живёт и что у неё осталось на родине? 138045 138045 Дарья Богданова. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин, © Shutterstock, © Facebook* / vonema

Как правнучка Чкалова помогает карателям Украины

— Большой сбор на перехватчик дронов для отряда моего близкого друга, в Николаев. Не пугайтесь адресата платежа: Freedom Birds for Ukraine — это проект американской НКО Russian America for Democracy in Russia, созданной россиянами, с которыми мы работаем, — опубликовала в "Фейсбуке"* 35-летняя Дарья Богданова, правнучка выдающегося лётчика-испытателя и Героя СССР Валерия Чкалова.

— Котики, за донат от 50 евро — значок с гербом Украины. За донат от 200 евро — футболочку с гербом Украины, — в "Твиттере", где у неё 16 тысяч подписчиков, Богданова пишет под ником "Пепел Клааса".

Правнучка Чкалова, Дарья Богданова. Фото © Facebook* / vonema

Как выяснил Лайф, друг из Николаева, для которого она старается, — это не обычный солдат ВСУ, а каратель из созданного Дмитрием Ярошем нацбата "Аратт".

Всего правнучка Чкалова отправила украинским боевикам 13 дронов. Это информация с сайта Freedom Birds for Ukraine, где она представлена активисткой. За помощь "захисникам Украины" Дарье Богдановой даже вручили почётную грамоту от лица евангелистов и депутатов города Николаева.













За что Богданова ненавидит Россию

— Бесит, не должно быть таких больших стран! — проклинает Дарья Богданова родину.

Её буквально корёжит от ненависти ко всему русскому.

— Завалите хлебало, те, кто против отмены русской культуры. Прячьтесь и переводите донаты ВСУ, тогда никто вашу культуру отменять не будет, — плюётся она.

Правнучка Чкалова Дарья Богданова угрожает русским. Видео © Facebook* / vonema

Правнучка Чкалова жаждет лично расстрелять российских чиновников, военных и, как она выражается, "доносчиков". В её чёрный список внесены и все девушки, кто просто фотографировался с символами СВО.

— Мне бы хотелось увидеть эти лица в прицел, — Дарья Богданова заявляет даже такое. Она признаётся, что её реально тянет сделать что-то плохое соотечественникам за рубежом. Однажды она похвасталась, что оплатила надпись на украинских снарядах, которыми бомбят Донбасс, — видимо, такой бесчеловечный бизнес проворачивают её приятели из нацбата "Аратт".

Когда в Киеве сносили памятник её предку — лётчику Валерию Чкалову, — она отреклась от него.

— Да как бы их город, что хотят, то и делают, — заявила она. На комментарии в стиле: "Знал бы прадед!" — Дарья Богданова ответила: "Нет, он бы не расстроился, узнав, что у него такая правнучка, как я, а даже наоборот".

Богданова утверждает, что будет с украинцами до их победы.

Где живёт правнучка Чкалова

Посты правнучки Чкалова исправно репостит её муж Михаил Золотаренко. Он разделяет её взгляды. После начала СВО супруги бежали из России и осели в бельгийским Лёвене. Эти город и страна — не чужие для Богдановой. Она училась в институте бизнеса Лёвена и университете Брюсселя. На родине Богданова тоже училась — на скрипача и инженера. Какой-либо успешной карьеры она до сих пор не сделала: раньше занималась администрированием сайтов и переводами с английского за 15 долларов в час, теперь позиционирует себя как "жену, мать и фаната научной фантастики".

Дарья Богданова свободно владеет ивритом и не скрывает, что у неё есть израильское гражданство. В Хайфе какое-то время жил её супруг.





Как русофобка связана с легендарным лётчиком

С Чкаловым Дарья Богданова связана через свою мать — российского биохимика Марию Лагарькову, женщину известную в учёной среде. Лагарькова является профессором и членом-корреспондентом РАН, руководит Федеральным научно-клиническим центром ФМБА России и заведует кафедрой иммунологии МГУ.

Дарья Богданова отказалась от отчества, она воспитывалась отчимом.

Герой Советского Союза Валерий Чкалов, 1937 год. Фото © ТАСС / В. Фишман

Бабушка Богдановой, Ольга Чкалова, однажды попадала в криминальную хронику как жертва телефонного мошенничества. Аферисты выудили у неё 23 миллиона рублей.

Многочисленные наследники лётчика Чкалова — а это 13 человек — прославились, когда отчаянно судились за дачу в московском "Серебряном Бору". У семьи там было 95 соток золотой земли и относительно скромный, но добротный дом. Это имущество им после гибели героического пращура отдала в бессрочное бесплатное пользование советская власть. Но в 2022 году Верховный суд РФ выселил наследников.

Впрочем, у Чкаловых осталась дорогостоящая недвижимость. Дарья Богданова была зарегистрирована в трёшке ведомственного дома в Большом Казённом переулке недалеко от Садового кольца. Такая недвижимость стоит до 35 млн рублей, сдавать её можно за сто тысяч рублей в месяц. Другой московский адрес Богдановой — двушка кирпичной высотки у парка "Сокольники" стоимостью свыше 15 миллионов рублей.

Правнучке Чкалова также принадлежит 33% научно-технической компании "Авант", выручка там колеблется на уровне 10–18 млн рублей в год.

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Фото © Facebook* / vonema Почему правнучка Чкалова так себя ведёт? 0 Ей наплевать на подвиги легендарного прадеда. Она его не чтит Возможно, она всю жизнь ненавидела Россию Она училась и воспитывалась за границей, её ничего не связывает с Россией

Авторы Егор Пережогин