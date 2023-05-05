Автор пьесы "Финист — Ясный сокол" арестована по делу об оправдании терроризма

Драматург Светлана Петрийчук, автор пьесы "Финист — Ясный сокол" заключена под арест по делу об оправдании терроризма. Она проведёт под стражей 2 месяца.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Петрийчук меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 июля", — зачитала решение на заседании судья Наталья Чепрасова.

Следователь требовал отправить в СИЗО сценариста из опасений, что она может скрыться от правоохранителей, уничтожить доказательства или иным образом помешать расследованию.