Автор пьесы "Финист — Ясный сокол" арестована по делу об оправдании терроризма
В Москве арестована драматург Петрийчук по делу об оправдании терроризма
Драматург Светлана Петрийчук. Фото © LIFE
Драматург Светлана Петрийчук, автор пьесы "Финист — Ясный сокол" заключена под арест по делу об оправдании терроризма. Она проведёт под стражей 2 месяца.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Петрийчук меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 июля", — зачитала решение на заседании судья Наталья Чепрасова.
Следователь требовал отправить в СИЗО сценариста из опасений, что она может скрыться от правоохранителей, уничтожить доказательства или иным образом помешать расследованию.
Ранее сообщалось, что по этому делу в Москве была задержана режиссёр постановки Женя Беркович. "Финист — Ясный сокол" рассказывает о женщинах, решивших выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать в Сирию.