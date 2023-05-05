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5 мая, 18:41

Автор пьесы "Финист — Ясный сокол" арестована по делу об оправдании терроризма

В Москве арестована драматург Петрийчук по делу об оправдании терроризма

<p>Драматург Светлана Петрийчук. Фото © LIFE</p>

Драматург Светлана Петрийчук. Фото © LIFE

Драматург Светлана Петрийчук, автор пьесы "Финист — Ясный сокол" заключена под арест по делу об оправдании терроризма. Она проведёт под стражей 2 месяца.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Петрийчук меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 июля", — зачитала решение на заседании судья Наталья Чепрасова.

Следователь требовал отправить в СИЗО сценариста из опасений, что она может скрыться от правоохранителей, уничтожить доказательства или иным образом помешать расследованию.

На режиссёра Евгению Беркович завели уголовное дело об оправдании терроризма

На режиссёра Евгению Беркович завели уголовное дело об оправдании терроризма

Ранее сообщалось, что по этому делу в Москве была задержана режиссёр постановки Женя Беркович. "Финист — Ясный сокол" рассказывает о женщинах, решивших выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать в Сирию.

Андрей Бражников
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