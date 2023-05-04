На режиссёра Евгению Беркович завели уголовное дело об оправдании терроризма

В отношении режиссёра Евгении Беркович возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. По данным ТАСС, причиной разбирательства стал спектакль Беркович "Финист – Ясный сокол" — о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.

А накануне стало известно, что полиция также возбудила дело из-за публичного оправдания терроризма против актёра Алексея Панина. Дело в том, что Панин написал пост, в котором порадовался теракту на Крымском мосту в октябре 2022 года. При этом сам артист с 2020 года живёт в Испании, а полгода назад он заявлял о получении визы в США.