Стороннику "Хизб ут-тахрир" грозит 20 лет за выполнение заданий из Одессы под видом "правозащиты"

Арестованному в Москве стороннику террористического движения "Хизб ут-тахрир"* и члену ликвидированного общества "Мемориал"** Бахрому Хамроеву, которого курировал из Одессы его подельник, будет вынесен 12 мая. Прокуратура запросила для "правозащитника" 20 лет тюрьмы.

Дело заведено по статьям "Организация деятельности террористической организации" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма с использованием СМИ или Интернета". При задержании Хамроев отрицал свою причастность к террористической деятельности и утверждал, что не понимает, о чём речь. Видео есть в распоряжении Лайфа.

Задержание в Москве Бахрома Хамроева. Видео © LIFE

По версии следствия, Хамроев распространял среди трудовых мигрантов из Узбекистана националистическую идеологию, настраивал их против россиян. Также задержанный "под видом правозащиты" помогал уклониться от ответственности сторонникам экстремистских организаций из Средней Азии.

Деятельность Хамроева координировал ещё один член "Хизб ут-тахрир" Махмуд Абдулмумин — он проживает в Одессе и по указанию СБ Украины ведёт в Сети пропаганду исламистской идеологии среди жителей Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и России.

В отношении Хамроева будет инициирована процедура лишения гражданства РФ. Ранее он был судим за хранение наркотиков, оскорбление представителя власти и фиктивную регистрацию иностранца.