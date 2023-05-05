Суд арестовал режиссёра Евгению Беркович по делу об оправдании терроризма

Замоскворецкий суд в Москве арестовал театрального режиссёра Евгению Беркович на два месяца по делу об оправдании терроризма из-за спектакля "Финист — Ясный Сокол". Защита намерена подать апелляцию на арест.

Евгения Беркович в Замоскворецком суде 5 мая. Видео © LIFE

"Суд постановил ходатайство следователя по расследованию особо важных дел СК РФ по Москве удовлетворить. Избрать Беркович меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 июля", — огласила решения судья.

Напомним, накануне стало известно, что на Беркович завели уголовное дело по статье об оправдание терроризма. Причина — в спектакле "Финист – Ясный сокол", который рассказывает о женщинах, решивших выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать в Сирию.