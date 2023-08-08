К баптистскому пастору из Москвы нагрянули с обысками из-за фейков о Российской армии
СК завёл дело против религиозного деятеля Юрия Сипко за фейки о ВС РФ
Юрий Сипко. Обложка © Wikipedia / Andrey Dementev
В отношении баптистского пастора Юрия Сипко возбуждено уголовное дело по подозрению в распространении им заведомо ложных сведений о ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.
Обыски у Юрия Сипко. Видео © ГСУ СК России по Москве
"Кунцевским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении религиозного деятеля Юрия Сипко", — указано в тексте.
Весной прошлого года Сипко опубликовал в Сети ролик, где обвинил российских военных в преступлениях против мирных жителей Украины и привёл в доказательство фейковые сведения. Сегодня оперативники провели обыски у Сипко и его соратников в Москве и Калуге. Подозреваемый являлся главой Российского союза евангельских христиан-баптистов и почётным доктором Санкт-Петербургского христианского университета.
Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отреагировал на распространение сообщений о массовой гибели чеченских бойцов в зоне СВО. В телеграм-канале помощник главы республики Рамзана Кадырова отметил, что это наглая ложь.