К баптистскому пастору из Москвы нагрянули с обысками из-за фейков о Российской армии

В отношении баптистского пастора Юрия Сипко возбуждено уголовное дело по подозрению в распространении им заведомо ложных сведений о ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

Обыски у Юрия Сипко. Видео © ГСУ СК России по Москве

"Кунцевским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении религиозного деятеля Юрия Сипко", — указано в тексте.

Весной прошлого года Сипко опубликовал в Сети ролик, где обвинил российских военных в преступлениях против мирных жителей Украины и привёл в доказательство фейковые сведения. Сегодня оперативники провели обыски у Сипко и его соратников в Москве и Калуге. Подозреваемый являлся главой Российского союза евангельских христиан-баптистов и почётным доктором Санкт-Петербургского христианского университета.