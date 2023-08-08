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8 августа, 10:38

К баптистскому пастору из Москвы нагрянули с обысками из-за фейков о Российской армии

СК завёл дело против религиозного деятеля Юрия Сипко за фейки о ВС РФ

<p>Юрий Сипко. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sipko.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Andrey Dementev</p>

Юрий Сипко. Обложка © Wikipedia / Andrey Dementev

В отношении баптистского пастора Юрия Сипко возбуждено уголовное дело по подозрению в распространении им заведомо ложных сведений о ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

Обыски у Юрия Сипко. Видео © ГСУ СК России по Москве

"Кунцевским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении религиозного деятеля Юрия Сипко", — указано в тексте.

Весной прошлого года Сипко опубликовал в Сети ролик, где обвинил российских военных в преступлениях против мирных жителей Украины и привёл в доказательство фейковые сведения. Сегодня оперативники провели обыски у Сипко и его соратников в Москве и Калуге. Подозреваемый являлся главой Российского союза евангельских христиан-баптистов и почётным доктором Санкт-Петербургского христианского университета.

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Татьяна Миссуми
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