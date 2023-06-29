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29 июня, 13:09

Суд заочно приговорил Красильщика к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ

Басманный суд Москвы заочно приговорил медиаменеджера Илью Красильщика к восьми годам колонии по делу о фейках о Вооружённых силах РФ. При этом прокуратура запрашивала девять лет колонии.

"Суд признал Красильщика виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение по мотивам политической ненависти под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы заочно на срок восемь лет", огласила решение судья.

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Напомним, летом 2022 года МВД РФ объявило в розыск российского медиаменеджера и бывшего издателя "Медузы"* Илью Красильщика. В середине марта суд заочно арестовал его, так как Красильщик покинул Россию. Медиаменеджера обвинили в публичном распространении фейков о ВС РФ из-за его постов в соцсетях о событиях в Буче и интервью для ютуб-канала.

* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / Семён Лиходеев

Александра Вишнякова
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