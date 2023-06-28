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28 июня, 15:05

Гособвинение просит заочно приговорить Красильщика к 9 годам за фейки о ВС РФ

Прокуратура запросила девять лет колонии для медиаменеджера Ильи Красильщика, обвиняемого в распространении фейков о Вооружённых силах РФ.

"Прошу признать Красильщика виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также назначить запрет на администрирование интернет-ресурсов сроком на четыре года", — сказал прокурор в ходе прений в Басманном суде Москвы.

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Напомним, летом 2022 года МВД РФ объявило в розыск российского медиаменеджера и бывшего издателя "Медузы"* Илью Красильщика. В середине марта суд заочно арестовал его. Красильщика обвиняют по делу согласно статье "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан".

* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

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ТАСС / Семён Лиходеев

Александра Вишнякова
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