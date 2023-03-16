Суд заочно арестовал бывшего издателя "Медузы" Илью Красильщика

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца российского медиаменеджера, бывшего издателя "Медузы"* Илью Красильщика. Как уточнили в суде, он подозревается в публичном распространении фейков о Вооружённых силах РФ по мотивам ненависти или вражды.

"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Красильщика Ильи Иосифовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "д", ч. 2 ст. 207.3 УК РФ сроком на два месяца", — говорится в сообщении.

Это срок будет отсчитываться с момента экстрадиции Красильщика в Россию или с момента его задержания на территории страны.

Напомним, МВД РФ объявило Красильщика в розыск в июле 2022 года. Однако тогда статья УК, по которой его подозревают, не раскрывалась.